Так 1:7 не затрёшь. «Спартак» упустил победу над «Ростовом» Кафанова на 95-й минуте

В матче 13-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал «Ростов».

Четвёртый главный тренер за 13 первых туров. Кажется, «Ростов» решил переписать пару рекордов РПЛ. Тренерская чехарда на юге России продолжается, и вот, на матч со «Спартаком» команду везёт Виталий Кафанов, известный работой с Бердыеывм, Карпиным, отточенными стандартами и мастерской тренировкой вратарей. Но как он в роли главного – загадка.

Эту загадку должен был разгадать сверхмотивированный «Спартак», неделю назад получивший от «Зенита» 1:7. Страсти кипели всю неделю, цена домашнего поражения от «Ростова» за это время возросла в разы. После дисквалификации вернулся Жиго, что добавляло уверенности «красно-белой» обороне, но опять в тройке центральных защитников появился Рассказов, что постоянно наводит дрожь.

«Спартак» начал активно, обещая «Ростову» проблемы. Первые 10 минут гости были прижаты к своим воротам, но кроме давления неприятных моментов не было. Постепенно пыл «красно-белых» угас, и даже как-то незаметно игра стала равной. Накатывались команды атаками в пешеходном темпе, убаюкивали зрителей. Первый опасный момент принесла суматоха на стандарте. Роман Зобнин подхватил мяч после углового, немного пожонглировал и пробил в падении, но Осипенко сыграл за голкипера.

В ответ «Ростов» провёл примерно такую же суматошную атаку, ставшей опасной только из-за ошибки Селихова. Александр выпустил мяч из рук после подачи с правого края, позволив Пояркову прострелить на пустые ворота. Тут опять выручили защитники, сблокировали. Ноль ударов в створ за первый тайм у «Спартака», и один у «Ростова». Зрители, конечно, ожидали футбол куда более событийный.

Во втором тайме скучная игра продолжилась. «Спартак» снова прибавил в активности, задвигался, но лекалам стартовых минут – активность в что-то опасное не перерастала. «Ростов» огрызнулся ударом Осипенко после подачи от угла поля – заблокировал Джикия. Соболев поскользнулся в чужой штрафной площади и зацепил ногой Глебова, пенальти арбитр конечно же не поставил. Хотя игроки «Спартака» и всплеснули руки вверх.

Лишь в концовке стало весело. Сначала потеря Айртона спровоцировала контратаку, и Селихов, рискуя получить красную карточку, плечом отразил тычок Полоза. В ответ Бакаев забросил мяч на Игнатова, Михаил пробил, заработав угловой удар, принесший «красно-белым» победный гол. Подачу Зелимхана Бакаева ударом головой завершил Руслан Литвинов, попавший точно в правый угол ворот – 1:0.

Не лучшая игра, но, казалось три очка добыты «Спартаком». На это иное мнение предъявили Комличенко и Глебов. На 95-й минуте Николай скинул мяч на ход Даниилу, а тот перебросил Селихова - 1:1. На последних секундах спаслись гости, Виталий Кафанов начинает самостоятельную работу с ничейного результата.