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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Так 1:7 не затрёшь. «Спартак» упустил победу над «Ростовом» Кафанова на 95-й минуте

30 Октября 2021 • 18:29 Комментировать (5)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

В матче 13-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал «Ростов».

Протокол игры  
Спартак Москва 1:1 Ростов
(1:0) Литвинов Руслан 78'    
    Глебов Данил (1:1)
Селихов Александр Рассказов Николай Жиго Самуэль Джикия Георгий   88' Мозес Виктор Литвинов Руслан Зобнин Роман Айртон Лукас Ларссон Джордан   63' (Бакаев Зелимхан (   63'   85') Промес Куинси   77' (Игнатов Михаил (   77') Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Ребров Артём Кутепов Илья Максименко Александр Ломовицкий Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей Мельников Степан Сунгатулин Фаниль
Песьяков Сергей Терентьев Денис Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Поярков Николай   81' (Фольмер Кирилл (   81') Глебов Данил Полоз Дмитрий Гигович Армин Алмквист Понтус Байрамян Хорен Соу Али   67' (Комличенко Николай (   67')
Запасные: Мелёхин Виктор Лангович Андрей Тугарев Роман Щетинин Кирилл Хаджикадунич Деннис Бабурин Егор Сухомлинов Данила Рудаков Максим
30 октября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Четвёртый главный тренер за 13 первых туров. Кажется, «Ростов» решил переписать пару рекордов РПЛ. Тренерская чехарда на юге России продолжается, и вот, на матч со «Спартаком» команду везёт Виталий Кафанов, известный работой с Бердыеывм, Карпиным, отточенными стандартами и мастерской тренировкой вратарей. Но как он в роли главного – загадка.

Эту загадку должен был разгадать сверхмотивированный «Спартак», неделю назад получивший от «Зенита» 1:7. Страсти кипели всю неделю, цена домашнего поражения от «Ростова» за это время возросла в разы. После дисквалификации вернулся Жиго, что добавляло уверенности «красно-белой» обороне, но опять в тройке центральных защитников появился Рассказов, что постоянно наводит дрожь.

«Спартак» начал активно, обещая «Ростову» проблемы. Первые 10 минут гости были прижаты к своим воротам, но кроме давления неприятных моментов не было. Постепенно пыл «красно-белых» угас, и даже как-то незаметно игра стала равной. Накатывались команды атаками в пешеходном темпе, убаюкивали зрителей. Первый опасный момент принесла суматоха на стандарте. Роман Зобнин подхватил мяч после углового, немного пожонглировал и пробил в падении, но Осипенко сыграл за голкипера.

В ответ «Ростов» провёл примерно такую же суматошную атаку, ставшей опасной только из-за ошибки Селихова. Александр выпустил мяч из рук после подачи с правого края, позволив Пояркову прострелить на пустые ворота. Тут опять выручили защитники, сблокировали. Ноль ударов в створ за первый тайм у «Спартака», и один у «Ростова». Зрители, конечно, ожидали футбол куда более событийный.

Во втором тайме скучная игра продолжилась. «Спартак» снова прибавил в активности, задвигался, но лекалам стартовых минут – активность в что-то опасное не перерастала. «Ростов» огрызнулся ударом Осипенко после подачи от угла поля – заблокировал Джикия. Соболев поскользнулся в чужой штрафной площади и зацепил ногой Глебова, пенальти арбитр конечно же не поставил. Хотя игроки «Спартака» и всплеснули руки вверх.

Лишь в концовке стало весело. Сначала потеря Айртона спровоцировала контратаку, и Селихов, рискуя получить красную карточку, плечом отразил тычок Полоза. В ответ Бакаев забросил мяч на Игнатова, Михаил пробил, заработав угловой удар, принесший «красно-белым» победный гол. Подачу Зелимхана Бакаева ударом головой завершил Руслан Литвинов, попавший точно в правый угол ворот – 1:0.

Не лучшая игра, но, казалось три очка добыты «Спартаком». На это иное мнение предъявили Комличенко и Глебов. На 95-й минуте Николай скинул мяч на ход Даниилу, а тот перебросил Селихова - 1:1. На последних секундах спаслись гости, Виталий Кафанов начинает самостоятельную работу с ничейного результата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
779
30 Октября 2021 в 18:34
Больше всего понравился игрок, который вышел на поле на последние 15 минут - Игнатов.)))
Появился человек, который очень хотел играть. В отличии от почти всех, кто был на поле.
Второй тайм Спартак на удивление провёл более активно.
Ну а пропущенный это расплата за в целом г...о-футбол. Селихов не в форме, потерян тонус.
Литвинов, хоть и забил, погружается в общее болото. Пропала выделяющая работоспособность.
Остальные...у кого то не получалось ничего, как у Соболева, кто то отрабатывал.
Айртона нельзя лишать атакующей активности - он становится бесполезным вообще.
Мозес, как будто человек, которому стыдно за команду, играет только тогда, когда надо заводить это спящее стадо.)))
Вообщем, мы не заслужили победы и в итоге не получили её. Ждём падение метеорита.
Volk Odinochka
30 Октября 2021 в 18:33
Одно уныние и безнадёга в ФК Федун.
SpaM
30 Октября 2021 в 18:33
Беспросветный позор.
Абсолютно никакой игры.
Из матча в матч только одно - в футбол умеют играть только Мозес и Жиго.
Sierge
30 Октября 2021 в 18:34
Мозес причем играет только когда сам хочет. Все надеется что в европе заметят
Sierge
30 Октября 2021 в 18:31
Счет по игре. Обе команды не в лучшей форме. Однако Ростов может себе очко в актив занести. У спартака все те же проблемы
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окончен Рубин 1:0 ЦСКА Москва
окончен Спартак Москва 1:1 Ростов
30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
31.10  19:00 Химки ... Урал 2.24 3.25 3.55
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