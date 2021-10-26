Ловчев назвал единственного игрока «Спартака», который соответствует уровню «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев в очередной раз посетовал на отсутствие качественных футболистов в нынешнем составе московской команды. Он считает, что всего лишь один из представителей «красно-белых» мог бы закрепиться в «Зените», лидере чемпионата России, разгромившего на днях коллектив Руя Витории.

По словам Ловчева, высокий уровень игры в «Спартаке» демонстрирует лишь Виктор Мозес. Об этом эксперт сказал по ходу разговора на ютуб-канале Геннадия Орлова.

Отметим, что последние несколько поединков выдались для столичного клуба провальными – команда пропустила 11 мячей в двух играх от «Лестера» и «Зенита», ухудшив свое положение в обоих турнирах.