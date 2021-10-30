Витория объяснил выход на поле Селихова

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В хоккее когда у вратаря не идет игра, его меняют, чтобы сохранить ему психику. Верное ли говорить, что по тем же самым причинам сегодня играет не Максименко, а Селихов?

- Я очень доверяю всем трем вратарям, с которыми мы работаем. Конечно же, в данный момент была такая ситуация, что играл Максименко. А он играл в предыдущем сезоне. В настоящее время я считаю, что эта игра - хороший повод внести некоторые изменения, но это не относится к личному росту кого-то из команды. Я всем доверяю, но для того, чтобы внести некую живость.