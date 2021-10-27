Посредством своих социальных сетей московский «Спартак» огласил о продлении сотрудничества с 21-летним полузащитником Наилем Умяровым. Футболист поставил свою подпись под новым 5-летним контрактом с «красно-белыми».
Предыдущее соглашение игрока истекало в июле 2023 года, поэтому руководство клуба решило предложить молодому исполнителю пролонгацию. Умяров часто получает игровую практику при нынешнем главном тренере Руе Витории, приняв участие в 12 поединках «Спартака» во всех турнирах текущего сезона.
Напомним, что в марте этого года хавбек москвичей также дебютировал за молодежную сборную России, сумев спустя некоторое время получить там капитанскую повязку. «Желаем Наилю дальнейшего прогресса», - написала пресс-служба клуба.
Официально: «Спартак» и Наиль Умяров продлили контракт до 2026 года— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 27, 2021
Желаем Наилю дальнейшего прогресса и множества ярких матчей за красно-белых pic.twitter.com/6kU1V1jA3P