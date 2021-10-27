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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» продлил контракт с Умяровым официально

27 Октября 2021 • 22:04 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Ростов
1.62 4.10 5.30
30.10 16:30

Посредством своих социальных сетей московский «Спартак» огласил о продлении сотрудничества с 21-летним полузащитником Наилем Умяровым. Футболист поставил свою подпись под новым 5-летним контрактом с «красно-белыми».

Предыдущее соглашение игрока истекало в июле 2023 года, поэтому руководство клуба решило предложить молодому исполнителю пролонгацию. Умяров часто получает игровую практику при нынешнем главном тренере Руе Витории, приняв участие в 12 поединках «Спартака» во всех турнирах текущего сезона.

Напомним, что в марте этого года хавбек москвичей также дебютировал за молодежную сборную России, сумев спустя некоторое время получить там капитанскую повязку. «Желаем Наилю дальнейшего прогресса», - написала пресс-служба клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
27 Октября 2021 в 22:08
Вот это успех!)))
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