Посредством своих социальных сетей московский «Спартак» огласил о продлении сотрудничества с 21-летним полузащитником Наилем Умяровым. Футболист поставил свою подпись под новым 5-летним контрактом с «красно-белыми».

Предыдущее соглашение игрока истекало в июле 2023 года, поэтому руководство клуба решило предложить молодому исполнителю пролонгацию. Умяров часто получает игровую практику при нынешнем главном тренере Руе Витории, приняв участие в 12 поединках «Спартака» во всех турнирах текущего сезона.

Напомним, что в марте этого года хавбек москвичей также дебютировал за молодежную сборную России, сумев спустя некоторое время получить там капитанскую повязку. «Желаем Наилю дальнейшего прогресса», - написала пресс-служба клуба.