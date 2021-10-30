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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов - в воротах «Спартака» на матч с «Ростовом»

30 Октября 2021 • 15:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
1.70 3.80 5.00
Через 0 ч. 36 мин.

В скором времени начнется поединок 13-го тура Премьер-лиги между столичным «Спартаком» и «Ростовом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на этот матч. Стоит отметить, что место в воротах «красно-белых» занял Александр Селихов.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов, Ларссон, Промес, Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Наблюдать за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

«Красно-белые» идут на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а «жёлто-синие» располагаются на 12-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Александр Селихов
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30.10  19:00 Краснодар ... Крылья Советов 1.56 4.3 6
30.10  19:00 Нижний Новгород ... Локомотив Москва 4.9 3.65 1.78
31.10  14:00 Уфа ... Ахмат 2.55 3.15 3.05
31.10  16:30 Арсенал Тула ... Сочи 3.55 3.25 2.22
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