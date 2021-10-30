Селихов - в воротах «Спартака» на матч с «Ростовом»

В скором времени начнется поединок 13-го тура Премьер-лиги между столичным «Спартаком» и «Ростовом». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на этот матч. Стоит отметить, что место в воротах «красно-белых» занял Александр Селихов.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Мозес, Зобнин, Литвинов, Ларссон, Промес, Соболев.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 16:30 по московскому времени. Наблюдать за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

«Красно-белые» идут на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а «жёлто-синие» располагаются на 12-й строчке.