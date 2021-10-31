Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче со «Спартаком», в котором гости смогли отыграться на последних секундах встречи.

- Что скажете о неожиданной развязке матча «Спартак» - «Ростов»?

- Честно говоря, матч был ничейный и «Ростов» заслужил это очко. Не сказал бы, что одна из команд наиграла на победу. Наверное, тот гол в конце – это была высшая справедливость. «Спартак» не заслужил победы. Хотя гол вышел курьезным, что и говорить. Пропускать такие мячи на последних секундах классная команда не должна.

- Что скажете об игре Селихова после длительного перерыва и его ошибке в конце матча?

- Он был неуверен с самого начала. Это ощущалось, и, наверное, передавалось обороне. Хотя в целом защита до последней минуты ничего не давала сделать «Ростову», кроме одного момента в первом тайме. А вот игра вратаря была очень неуверенная.

- Виталий Кафанов на пресс-конференции сказал, что «Ростов» заслуживал победы больше «Спартака», потому что было больше моментов.

- Ну, стопроцентных моментов у «Ростова» не было. Были какие-то подходы в начале матча, не более. Абсолютно равная игра.

- От «Спартака» ожидали большего после крупного поражения от «Зенита»? Показалось, у команды не было особого настроя на реабилитацию.

- Я ожидал точно большего. Думал, москвичи будут агрессивны, активны, заряжены, а этого вообще не было. Футболисты были какие-то инертные на поле.

- То есть, со стороны ощущается, что в команде есть какие-то проблемы?

- Да. Это хорошо ощущается. Любой зритель это видит. Есть какие-то внутренние проблемы. Думаю, проблема даже не одна, а там целая куча. Тем не менее, если вы профессионалы, то должны показывать какой-то свой уровень, я уж не говорю о своей лучшей игре. Но никто этого не может сделать.

- Когда меняют лидеров команды: Ларссона, Промеса, это говорит только об их неготовности и плохой игре?

- Да. Видно, что они были недовольны, когда уходили с поля. Причем, думаю, своей же игрой. Но это нормально для любого футболиста.

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- Как оцените игру «Ростова»?

- Сейчас для него каждое очко на вес золота. Молодцы, что смогли отыграться в самом конце встречи. Думаю, они довольны. Взять одно очко в такой ситуации, когда ты проигрываешь на поле «Спартака» в Москве, это в любом случае положительный результат.

- После этой ничьей ростовчанам будет полегче психологически?

- Нет. Также будет тяжело. Все равно таблица будет давить. Пару команд-соперников выиграют сегодня, и «Ростов» может спуститься в зону вылета. И будет то же самое. Пока «Ростов» не одержит ряд побед, чтобы окончательно выбраться из низов, будет нервозное состояние у всей команды.

- А «Спартак» и дальше будет скатываться в турнирной таблице? Тем более, впереди серьезные матчи с «Локомотивом» и «Краснодаром».

- Будет тяжело, судя по игре с «Ростовом». Пока спартаковцы не могут с собой справиться. Там надо не просто сидеть и ждать, а действовать и тренерскому штабу, и руководству. Что-то надо делать. А что - надо определить внутри команды.

- Витории еще не пора в отставку?

- Трудный вопрос. Если он не готов продолжать и решит уйти, это может как-то встряхнуть команду. А так, убирать тренера - это последнее решение должно быть. Можно повлиять другими методами. Перетасовать состав, хорошо работать на тренировках.

Елена Григорьевская