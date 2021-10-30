Литвинов: «Пропускать уже какую игру на последней минуте очень обидно»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:1).

- С первым голом за основу тебя. Судя по тому, как ты стоял на поле после свистка, концовка все приятные эмоции перекрыла?

- Ну да, нет никакого фона для радости из-за того гола. Если бы все закончилось по-другому, было бы намного приятнее. Я рад, что забил первый свой гол, но теперь даже не думаю об этом.

- Ты сказал, что эта ничья - как поражение.

- Да, конечно. Пропускать уже какую игру на последней минуте очень обидно. Должны были забирать свои три очка, учитывая тяжелое турнирное положение наше, поэтому так расцениваю эту игру.

- Гол «Ростова» на последней минуте - это потеря концентрации?

- Я даже не знаю, как можно сказать, просто так получилось, что пропустили в этом моменте. Все недоиграли.

- Ты совсем недавно говорил, что скоро должен забить. Неужели настолько был уверен?

- Просто всегда хотел, была нацеленность на ворота. Количеством взял, было много попыток пробить издали, и сейчас вот попал.

- Гол получился суперспартаковским. Игнатов заработал, Бакаев угловой подал, ты забил. Все воспитанники. Перед «Ростовом» стандарты дополнительно нарабатывали?

- Перед каждой игрой тренируем стандарты, поэтому вся команда акцентирует внимание на этом, потому что это хороший шанс забить. Ты перед воротами, и если попадаешь в створ, это уже опасный момент. Сегодня получилось так, что забил.

- «Ростов» - одна из самых пропускающих команд чемпионата. Почему вы не смогли больше забить?

- Не реализовали свои моменты, были хорошие подходы к воротам. Где-то не хватило хладнокровия в решающей стадии. Но, конечно, надо забивать больше. Сегодня не получилось это сделать.