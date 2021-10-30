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Пономарёв: «Спартак» и «Ростов» бегают куда попало, делают, что получится» эксклюзив

30 Октября 2021 • 19:22 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Ростов
окончен

Бывший футболист СССР Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Спартака» и «Ростова».

«Матч был неинтересным. Бегают куда попало, делают, что получится. Нет классики, нет осмысленного передвижения. Играют только по мячу, где мяч, там и игроки. В осмысленности игра ЦСКА намного интереснее, чем игра «Спартака».

Думал, что «Спартак» выиграет и дотерпит до конца. Но тоже вопрос везения: одни на 95-й минуте забивают, другие пропускают. Просто выбей мяч на трибуны, держите его дольше, но нет. «Спартак» мне не понравился, не тот «Спартак» сейчас. Но гол Литвинова головой очень хороший. Очень профессионально забил. Это неберущийся мяч, попал в самую девятку, так редко бывает. За такую непредсказуемость футбол и любят», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Владимир Пономарёв
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Комментарии (1)
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Don sangre
30 Октября 2021 в 20:09
Гол Литвинова конечно хорош но где наше нападение- вот в чем вопрос
.....
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