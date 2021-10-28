Сегодня в московском «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб желает расстаться с форвардом Джорданом Ларссоном, но шведские СМИ сообщили о намерениях самого игроку покинуть столицу России.

Также местная пресса уверяет, что в услугах футболиста «красно-белых» заинтересованы сразу несколько представителей итальянского чемпионата. Согласно источнику Aftonbladet, Ларссон входит в шорт-лист «Наполи», «Милана» и «Фиорентины».

Добавим, что сумма трансфера шведского легионера москвичей может составить около десяти миллионов евро. Дейтсвующее соглашения Ларссона со «Спартаком» истекает летом 2023 года, а о пролонгации договора стороны пока не так и не сумели договориться.