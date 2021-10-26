Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов призвал организовать товарищескую встречу «красно-белых» с ранее принципиальным соперником, киевским «Динамо». Свою инициативу экс-игрок пояснил тем, что раньше подобные поединки позволяли встретиться с давними друзьями.

«Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо», - заявил Гаврилов в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Он отметил, что игры между двумя враждующими командами перестали проводиться из-за ситуации на политическом уровне.

Также Гаврилов подчеркнул, что на данный момент неизвестно, кто считался бы фаворитом противостония, ведь оба коллектива не самым лучшим образом выступают на международной арене.