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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов предложил провести поединок между «Спартаком» и киевским «Динамо»

26 Октября 2021 • 21:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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30.10 16:30

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов призвал организовать товарищескую встречу «красно-белых» с ранее принципиальным соперником, киевским «Динамо». Свою инициативу экс-игрок пояснил тем, что раньше подобные поединки позволяли встретиться с давними друзьями.

«Если бы сейчас руководства клубов договорились провести такой матч, было бы хорошо», - заявил Гаврилов в разговоре со «Спорт-Экспрессом». Он отметил, что игры между двумя враждующими командами перестали проводиться из-за ситуации на политическом уровне.

Также Гаврилов подчеркнул, что на данный момент неизвестно, кто считался бы фаворитом противостония, ведь оба коллектива не самым лучшим образом выступают на международной арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Киев Юрий Гаврилов
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