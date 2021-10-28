«Спартак» принял решение по будущему Ларссона, провалившего начало сезона

В московском «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном расставании со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. Нападающий неудачно выступает в нынешнем сезоне, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков и вовсе назвал скандинава игроком уровня первенства ФНЛ.

На вопрос о будущем Джордана ответил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

«Не планируем продавать Ларссона», - приводит «Спорт-экспресс» слова представителя «красно-белых».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний шведский форвард провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями.