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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» принял решение по будущему Ларссона, провалившего начало сезона

28 Октября 2021 • 13:35 Комментировать (1)

В московском «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном расставании со шведским форвардом Джорданом Ларссоном. Нападающий неудачно выступает в нынешнем сезоне, а почетный президент РФС Вячеслав Колосков и вовсе назвал скандинава игроком уровня первенства ФНЛ.

На вопрос о будущем Джордана ответил глава пресс-службы столичного клуба Дмитрий Зеленов.

«Не планируем продавать Ларссона», - приводит «Спорт-экспресс» слова представителя «красно-белых».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний шведский форвард провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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Комментарии (1)
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Sierge
28 Октября 2021 в 14:04
Да они продают только тех, кто играет. За такое днище даже не вернуть те деньги что были потрачены на его покупку
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