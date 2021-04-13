Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Локомотив»: «Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными – это вызывает недоумение»

13 Апреля 2021, 20:33,

«Локомотив» выступил с поддержкой голкиперу клуба Маринато Гилерме, который был дисквалифицирован на два матча за жесты в адрес болельщиков «Спартака».

«Выражаем полную поддержку нашему голкиперу и лидеру команды Маринато Гилерме.

Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

«Спартак» был наказан проведением матчей без зрителей условно и оштрафован на 500 тысяч рублей.

35-летний голкипер сыграл тридцать один матч за «Локомотив» в нынешнем сезоне и пропустил тридцать четыре гола.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Гилерме
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола