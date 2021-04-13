«Локомотив»: «Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными – это вызывает недоумение»

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13 Апреля 2021, 20:33,
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«Локомотив» выступил с поддержкой голкиперу клуба Маринато Гилерме, который был дисквалифицирован на два матча за жесты в адрес болельщиков «Спартака».
«Выражаем полную поддержку нашему голкиперу и лидеру команды Маринато Гилерме.
Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».
«Спартак» был наказан проведением матчей без зрителей условно и оштрафован на 500 тысяч рублей.
35-летний голкипер сыграл тридцать один матч за «Локомотив» в нынешнем сезоне и пропустил тридцать четыре гола.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Гилерме