«Локомотив»: «Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными – это вызывает недоумение»

«Локомотив» выступил с поддержкой голкиперу клуба Маринато Гилерме, который был дисквалифицирован на два матча за жесты в адрес болельщиков «Спартака».

«Выражаем полную поддержку нашему голкиперу и лидеру команды Маринато Гилерме.

Те, кто оскорблял и провоцировал Гилерме, остались безнаказанными. Это вызывает лишь сожаление и недоумение», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».

«Спартак» был наказан проведением матчей без зрителей условно и оштрафован на 500 тысяч рублей.

35-летний голкипер сыграл тридцать один матч за «Локомотив» в нынешнем сезоне и пропустил тридцать четыре гола.