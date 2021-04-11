Федун – о поражении «Спартака»: «А вы объясните, почему пенальти не поставили»

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11 Апреля 2021, 21:55,
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не стал отвечать на вопрос о поражении «красно-белых» от «Локомотива» (0:2).
«А вы объясните, почему пенальти не поставили», - приводит слова Федуна sport24.
На 87-й минуте матча мяч после прострела Ларссона попал в руку защитнику «Локомотива» Александру Сильянову, но Кирилл Левников принял решение не назначать пенальти в ворота «железнодорожников».
После двадцати пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на семь зачетных баллов. До конца чемпионата «красно-белым» осталось сыграть шесть матчей.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
Клоуном не западло выглядеть
Эхма, на данном "фронте" без перемен))) Давай ещё, скажи про снятие с чемионата))