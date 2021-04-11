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Федун – о поражении «Спартака»: «А вы объясните, почему пенальти не поставили»

11 Апреля 2021, 21:55,

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не стал отвечать на вопрос о поражении «красно-белых» от «Локомотива» (0:2).

«А вы объясните, почему пенальти не поставили», - приводит слова Федуна sport24.

На 87-й минуте матча мяч после прострела Ларссона попал в руку защитнику «Локомотива» Александру Сильянову, но Кирилл Левников принял решение не назначать пенальти в ворота «железнодорожников».

После двадцати пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на семь зачетных баллов. До конца чемпионата «красно-белым» осталось сыграть шесть матчей.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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Комментарии (2)
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0
Deda
11 Апреля 2021, 22:34

Клоуном не западло выглядеть

1
Nicholais
11 Апреля 2021, 22:20

Эхма, на данном "фронте" без перемен))) Давай ещё, скажи про снятие с чемионата))

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