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Ларссон: «Самый сумасшедший матч - с «Краснодаром»

08 Апреля 2021, 20:13,

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон на клубном канале в YouTube  поделился эмоциями от получения награды лучшему игроку марта.

- В марте ты сделал два дубля и голевую передачу. Что было самым красивым, наверное, гол со штрафного?

- Да, думаю, это был самый красивый гол, тем более что раньше я почти не забивал со штрафных на профессиональном уровне. Да и «Спартак» давно так не отличался. Эмоции самые позитивные.

- Вы играли с «Краснодаром», «Динамо», с «Уралом». Какой самый сумасшедший матч?

- Пожалуй, с «Краснодаром». Обычно этот соперник очень силен, но тут мы победили 6:1, показав свои лучшие качества. Это касается и отдельных игроков, и команды как единого целого. Снегопад только добавил колорита, матч получился просто сумасшедший.

- Ты знал, что это была историческая победа? Потому что это самый разгромный счет, который был на «Открытие Арене»?

- Да ладно? Не знал. Ну тогда тем более выбираю этот матч. Не знал. 6:1 - очень крупный счет, и я рад быть причастным к исторической победе.

- В прошлом сезоне ты уже получал подобную статуэтку. Где ты их хранишь?

- Ставлю на полку в гостиной. Надо будет сфотографироваться с призами и прислать вам.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Джордан Ларссон
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