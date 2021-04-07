Баринов: «У Сёмина были серии и длиннее. Николича с ним я даже рядом не поставлю»

Болельщик «Локомотива» и друг экс-наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина Валерий Баринов считает, что пока рано делать выводы о состоятельности главного тренера «Локомотива» Марко Николича, под руководством которого команда выиграла все семь матчей 2021 года.

- Не знаю, насколько Николич хороший тренер. У Сёмина были серии и длиннее. Марко с ним я даже рядом не поставлю. Ему просто везет, - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Что касается кубковых перспектив команды, Баринов считает главным конкурентом «железнодорожников» московское «Динамо», при этом «ЦСКА сейчас не соперник «Локомотиву».