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Баринов: «У Сёмина были серии и длиннее. Николича с ним я даже рядом не поставлю»

07 Апреля 2021, 22:39,

Болельщик «Локомотива» и друг экс-наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина Валерий Баринов считает, что пока рано делать выводы о состоятельности главного тренера «Локомотива» Марко Николича, под руководством которого команда выиграла все семь матчей 2021 года.

- Не знаю, насколько Николич хороший тренер. У Сёмина были серии и длиннее. Марко с ним я даже рядом не поставлю. Ему просто везет, - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Что касается кубковых перспектив команды, Баринов считает главным конкурентом «железнодорожников» московское «Динамо», при этом «ЦСКА сейчас не соперник «Локомотиву».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин, Марко Николич, Валерий Баринов
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