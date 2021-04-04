Мележиков: «Решение Тедеско на сегодняшний день бесповоротно»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков отметил, что руководство продолжает надеяться на то, что наставник Доменико Тедеско передумает уходить по окончанию контракта и продолжит работу со «Спартаком».

- Мы разговаривали с тренером, и на сегодняшний день он стоит на своем. Мы готовы говорить, но пока не о чем говорить. Решение его на сегодняшний день бесповоротно, - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Что касается поиска нового рулевого, по словам директора, есть несколько кандидатур, и уже начали определенные консультации с потенциальными сменщиками Тедеско. При этом Мележиков отказался называть временной отрезок, когда, вероятно, будет объявлено имя нового главного тренера.