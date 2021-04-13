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Начальника «Спартака» заподозрили в посещении судейской комнаты перед матчем с «Локомотивом»

13 Апреля 2021, 21:15,

Скандалы вокруг матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» продолжают набирать обороты.

В распоряжении sport24 оказалось видео, на котором видно, что перед матчем в судейскую комнату заходил человек, который похож на начальника «Спартака» Василия Козловцева.

Напомним, что сейчас идёт разбирательство по поводу посещения судейской комнаты начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной, в сети появляются слухи, что «железнодорожники» могут быть наказаны техническим поражением, а сам Станислав отстранён от футбола навсегда.

Московское дерби завершилось победой «Локомотива» со счётом 2:0, при этом «красно-белые» остались недовольны судейством Кирилла Левникова.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Василий Козловцев
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Комментарии (3)
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0
Дарт Уилфред
13 Апреля 2021, 21:43

Ну и где эти дятлы спартаковские, которые тут в комментах весь день про Сухину долбили?

0
starpom
13 Апреля 2021, 21:52

Есть видео , где человек похожий на Федуна заходил в судейскую-сейчас вброс огромный будет,отмазывать то надо

1
Милорадович Генрих
13 Апреля 2021, 21:40

По ходу Сухина , больше занес...

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