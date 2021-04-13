Начальника «Спартака» заподозрили в посещении судейской комнаты перед матчем с «Локомотивом»

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13 Апреля 2021, 21:15,
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Скандалы вокруг матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» продолжают набирать обороты.
В распоряжении sport24 оказалось видео, на котором видно, что перед матчем в судейскую комнату заходил человек, который похож на начальника «Спартака» Василия Козловцева.
Напомним, что сейчас идёт разбирательство по поводу посещения судейской комнаты начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной, в сети появляются слухи, что «железнодорожники» могут быть наказаны техническим поражением, а сам Станислав отстранён от футбола навсегда.
Московское дерби завершилось победой «Локомотива» со счётом 2:0, при этом «красно-белые» остались недовольны судейством Кирилла Левникова.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Василий Козловцев
Ну и где эти дятлы спартаковские, которые тут в комментах весь день про Сухину долбили?
Есть видео , где человек похожий на Федуна заходил в судейскую-сейчас вброс огромный будет,отмазывать то надо
По ходу Сухина , больше занес...