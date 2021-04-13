Начальника «Спартака» заподозрили в посещении судейской комнаты перед матчем с «Локомотивом»

Скандалы вокруг матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» продолжают набирать обороты.

В распоряжении sport24 оказалось видео, на котором видно, что перед матчем в судейскую комнату заходил человек, который похож на начальника «Спартака» Василия Козловцева.

Напомним, что сейчас идёт разбирательство по поводу посещения судейской комнаты начальником «Локомотива» Станиславом Сухиной, в сети появляются слухи, что «железнодорожники» могут быть наказаны техническим поражением, а сам Станислав отстранён от футбола навсегда.

Московское дерби завершилось победой «Локомотива» со счётом 2:0, при этом «красно-белые» остались недовольны судейством Кирилла Левникова.