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Губерниев: «В «Спартаке есть игроки, которые не очень соответствуют задачам команды»

11 Апреля 2021, 23:47,

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу «Локомотива» над «Спартаком» (2:0) в двадцать пятом туре российской Премьер-лиги.

«Очень грамотный «Локомотив». У «Спартака» нет такого запаса, чтобы так много выигрывать подряд. В «Спартаке есть игроки, которые не очень соответствуют задачам команды, увы», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Сегодняшняя победа позволила «Локомотиву» вплотную приблизиться к «Спартаку», отставание «железнодорожников» от «красно-белых» составляет всего один зачётный балл.

В следующем туре «красно-белые» примут на своём поле «Уфу», а «Локомотив» сразится с «Ростовом».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Дмитрий Губерниев
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