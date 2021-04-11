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Болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили драку на трибунах

11 Апреля 2021, 20:24,

Во время матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» на трибунах завязалась драка.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в начале второго тайма болельщики «Спартака» начали кидать предметы. Затем больше десяти фанатов «красно-белых» подбежали к болельщикам «Локомотива» и завязалась драка. Несколько человек были выведены с трибун из-за случившегося.

На данный момент идёт шестидесятая минута матча, хозяева впереди со счётом 2:0, забитыми голами отметились Камано и Смолов. В концовке первого красную карточку получил Айртон, оставив свою команду в меньшинстве.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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