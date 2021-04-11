Болельщики «Локомотива» и «Спартака» устроили драку на трибунах

Во время матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» на трибунах завязалась драка.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в начале второго тайма болельщики «Спартака» начали кидать предметы. Затем больше десяти фанатов «красно-белых» подбежали к болельщикам «Локомотива» и завязалась драка. Несколько человек были выведены с трибун из-за случившегося.

На данный момент идёт шестидесятая минута матча, хозяева впереди со счётом 2:0, забитыми голами отметились Камано и Смолов. В концовке первого красную карточку получил Айртон, оставив свою команду в меньшинстве.