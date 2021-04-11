«Спартак» попал под невероятный «Локо», но мог и победить: Из-за кого «красно-белые» проиграли дерби

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Невероятный матч выдали «Локомотив» и «Спартак», прежде всего хочется поблагодарить команды за первый тайм. Второй в силу обстоятельств получился уже не таким ярким. «Локомотив» продолжил свою победную серию, выиграв восьмой кряду матч в 2021 году, и заодно завершил «белую» полосу «Спартака», составлявшую четыре матча. Статистика матча: владение мячом - 45:55, удары по воротам - 11:21, в створ - 5:10, угловые - 0:12.

Только посмотрите на эту доминацию «Спартака». Команда, игравшая в меньшинстве - сильнее во всём, а по угловым так совсем неприличный счёт. Но почему же «Спартак» не победил? Кто не позволил «красно-белым» добиться нужного результата? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО - 5,5. Не может Максименко записать себе в актив московское дерби. Особенно на фоне Гилерме, который тащил всё, что возможно. У Александра есть три сейва после не самых сложных ударов и всё. В первом голе Максименко никак помочь не мог, а вот на штрафном Смолова «стенку» выставил не лучшим образом.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ- 6,0. Наконец-то Георгий Джикия отыграл неплохо, закрыв левый полуфланг. Хотя Айртона можно было страховать и активнее. Четыре раза из четырёх выиграл борьбу за мяч Георгий, не позволял Живоглядову уходить в край, неплохо начинал атаки, отдав восемь точных передач на дальнюю дистанцию.

САМУЭЛЬ ЖИГО - 7,0. Вроде два раза пропустил «Спартак», но центральному защитнику просто нельзя поставить плохую оценку. Жиго безошибочно шёл в отбор, поднимаясь даже к центру поля. Выиграл почти все единоборства (8), а в концовке матча даже в нападении отметился, создавая напряжение в штрафной Гилерме.

ПАВЕЛ МАСЛОВ - 4,5. Павел отыграл явно слабее обычно. Всегда его можно хвалить за старание, но против «Локо» не очень заметно было рвение Маслова, зато ошибки проскакивали очень часто. И Камано чуть не подарил выход один на один, и жёлтую карточку заработал, не успев за Крыховяком.

АЙРТОН - 3,0. В первые 20 минут самым активным и полезным игроком «Спартака» был Айртон. Бил, простреливал, обострял. А потом - затмение. Дал много свободы Баринову и «красно-белые» получили первый гол, свалил Жемалетдинова и пропустили второй. А сам Айртон матч закончил из-за красной карточки.

. Правый фланг «Спартака» выглядел неплохо. Мозес явно прибавляет, особенно это касается действий в атаке. Создал неплохой момент после сольного прохода, сам опасно бил со средней дистанции.

РОМАН ЗОБНИН - 6,0. Слева и в центре успел поиграть Роман Зобнин, нигде особо не запомнившись, но и не провалившись. Во втором тайме игра уже потухла, обострений с фланга от Романа мы тоже не увидели, зато в очередной раз отметили универсализм.

АЛЕКС КРАЛ - 4,0. Странный матч провёл чех, его будто и не было на поле. Блекло действовал и до удаления, и после. Перемещение ближе к опорной зоне явно не идёт на пользу Алексу Кралу.

КУИНСИ ПРОМЕС - 7,0. Голландец как всегда активен, мобилен, энергичен, но сегодня его эмоций не хватило. Сам-то Куинси обострял - опасно бил со средней дистанции, заставляя спасать Гилерме, разгонял хорошие атаки, отдав две ключевые передачи. Но партнёры не поддержали.

ДЖОРДАН ЛАРССОН - 4,5. Швед чередует блёклые матчи с феерическими, и весной первых стало больше. Опять Джордан Ларссон почти не участвовал в игре, очень редко соприкасался с мячом и появлялся в кадре, только чтобы штрафной исполнить. Хотя это у него отлично получалось. Но и тут Гилерме выручил.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ - б/о. Несколько неплохих передач пяткой проскользнуло, но не хватало энергии Соболеву, слишком вяло шёл в борьбу.

НАИЛЬ УМЯРОВ - б/о. По-взрослому вошёл в игру, добавил уверенности в центре поля, однако стоит понимать, что «Локомотив» намеренно отдал контроль «Спартаку».

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС - б/о.

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ - б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ - б/о.