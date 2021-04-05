Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

У Жиго сотрясение мозга

05 Апреля 2021, 00:14,

Далеко не самая надёжная оборона Премьер-лиги понесла потери. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Об этом сообщил представитель «красно-белых» Антон Фетисов Sport24.

«Самуэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование», — заявил Фетисов.

27-летний француз провел в воскресном матче 80 минут и был заменен на Илью Гапонова. Самуэль Жиго играет в «Спартаке» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Самуэль Жиго
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов
​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола