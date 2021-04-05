У Жиго сотрясение мозга

Далеко не самая надёжная оборона Премьер-лиги понесла потери. Защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил сотрясение мозга в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2). Об этом сообщил представитель «красно-белых» Антон Фетисов Sport24.

«Самуэль получил сотрясение мозга в столкновении с Альмквистом. Завтра врачи решат, нужно ли дальнейшее обследование», — заявил Фетисов.

27-летний француз провел в воскресном матче 80 минут и был заменен на Илью Гапонова. Самуэль Жиго играет в «Спартаке» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 22 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами.