Умяров: «Шансы ещё есть, будем пытаться достать «Зенит»

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11 Апреля 2021, 22:01,
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:2).
- Настраивались на победу, но увы. Не всегда получается побеждать. Мы должны готовиться уже к следующему матчу.
- Знали ли результат «Зенита» с «Сочи» перед матчем?
- Да, но это не влияет на нашу игру.
- Какую задачу вам ставили, когда вы выходили на замену?
- Когда ты проигрываешь, ты хочешь отыграться. Мы амбициозная команда, которая хочет побеждать. Мы перестроились, потому что было еще и удаление. Мы создали шансы, но не сумели эти моменты реализовать.
- Сэйвы Гилерме психологически повлияли на вас?
- Нет. Он хороший вратарь, но мы должны были забивать. Мы должны реализовывать свои моменты.
- Были спорные моменты с игрой рукой у «Локо».
- Я не видел, судья был рядом. Потом VAR подтвердил, значит, так и было.
- Вы пытались сделать пас пяткой во втором тайме. Тедеско не высказал за такой момент?
- Ну не прошло, да. Это моя ошибка, которая привела к контратаке. Тедеско ничего не сказал.
- Как оцените шансы команды на остаток сезона?
- Будем бороться до конца. Шансы ещё есть, будем пытаться достать «Зенит». Если нет, то будем выкладываться, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов», - передает слова Умярова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Наиль Умяров