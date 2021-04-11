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Умяров: «Шансы ещё есть, будем пытаться достать «Зенит»

11 Апреля 2021, 22:01,

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров подвёл итоги матча с «Локомотивом» (0:2).

- Настраивались на победу, но увы. Не всегда получается побеждать. Мы должны готовиться уже к следующему матчу.

- Знали ли результат «Зенита» с «Сочи» перед матчем?

- Да, но это не влияет на нашу игру.

- Какую задачу вам ставили, когда вы выходили на замену?

- Когда ты проигрываешь, ты хочешь отыграться. Мы амбициозная команда, которая хочет побеждать. Мы перестроились, потому что было еще и удаление. Мы создали шансы, но не сумели эти моменты реализовать.

- Сэйвы Гилерме психологически повлияли на вас?

- Нет. Он хороший вратарь, но мы должны были забивать. Мы должны реализовывать свои моменты.

- Были спорные моменты с игрой рукой у «Локо».

- Я не видел, судья был рядом. Потом VAR подтвердил, значит, так и было.

- Вы пытались сделать пас пяткой во втором тайме. Тедеско не высказал за такой момент?

- Ну не прошло, да. Это моя ошибка, которая привела к контратаке. Тедеско ничего не сказал.

- Как оцените шансы команды на остаток сезона?

- Будем бороться до конца. Шансы ещё есть, будем пытаться достать «Зенит». Если нет, то будем выкладываться, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов», - передает слова Умярова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Наиль Умяров
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