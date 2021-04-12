Опубликовано видео с провокациями Гилерме в адрес фанатов «Спартака»

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12 Апреля 2021, 13:27,
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В «Твиттере» Supporters Group News опубликована видеозапись с провокационными жестами голкипера московского «Локомотива» Маринато Гилерме в адрес поклонников другого столичного клуба - «Спартака».
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну», - говорится в публикации к ролику.
Согласно данным СМИ, «Спартак» намерен обратиться в КДК РФС с просьбой рассмотреть оскорбительные жесты вратаря «железнодорожников» в сторону своих болельщиков.
Напомним, что дерби завершилось победой «Локомотива» со счетом 2:0. Голами отметились Франсуа Камано и Фёдор Смолов.
«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.— Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021
Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Маринато Гилерме