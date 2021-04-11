Смолов: «Специально сделал маленький разбег, чтобы вратарь подумал, что я буду пытаться перекинуть стенку»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В какой форме вы себя ощущаете? Потому что есть ощущение, что давненько такого не было.

- В первую очередь хочу поздравить команду «Локомотив» и всех болельщиков с этой победой, потому что мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность, мы все бьемся друг за друга. Я считаю, что это как раз приносит свои плоды. Лично я себя ощущаю достаточно хорошо, поскольку соскучился по футболу, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде.

- Расскажите о первых минутах игры. Потому что «Спартак» традиционно на первых минутах в прессинг пошел. Серьезное было давление, могли и пропустить. Намеренно ли «Локомотив» играл именно вторым номером?

- Нет, конечно, не намеренно. Нужно отдать должное «Спартаку», потому что это очень сильная команда с хорошим подбором исполнителей. И нам действительно очень сложно было в первые минуты. Было большое количество угловых, штрафных. Ну и стартовый отрезок поединка остался за «Спартаком». Хорошо, что нам удалось забить два мяча в первом тайме и довести дело до победы. Плюс у нас еще было преимущество в одного игрока.

- Голы, к которым вы сегодня причастны. Результативная передача - сразу ли видели это решение прострелить, насколько оно было осознанным?

- На самом деле по полету мяча понимал, что он перелетит защитника и дойдет до меня. Просто когда уже понял, что угол достаточно острый для того, чтобы бить, принял решение простреливать как можно сильнее туда во вратарскую. Туда бежали лицом к своим воротам и защитники. Это как правило может быть автоголом, и так легче забить нашим нападающим, что и произошло.

- Второй гол более интересный, потому что вы улыбнулись прямо перед ударом. Что это была за улыбка, и кому она была адресована?

- Куинси Промесу, потому что он говорил, что я не забью, что это стресс и давление, а я ему сказал: «Смотри!». Собственно, все и произошло.

- Вы пробили туда, где Куинси стоял, он даже немного отшатнулся, как показалось. Когда приняли это решение пробить именно во «вратарский» угол?

- Нет, я сразу принял решение пробить именно туда. Специально сделал маленький разбег, чтобы вратарь подумал, что я буду пытаться перекинуть стенку. В итоге изначально принял решение бить на силу в угол вратаря.

- Хотел бы спросить про мотивацию перед Евро. Насколько это важно для вас, стремитесь ли доказать Станиславу Черчесову, что достойны поездки на Евро?

- Честное слово, могу крест дать, что сейчас об том не думаю, потому что очень долго не играл и сейчас от каждого матча получаю удовольствие, плюс мы выигрываем и боремся за самые высокие места в чемпионате и полностью сконцентрированы на играх за «Локомотив». А там уже будет решение тренера сборной.