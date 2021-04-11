Николич: «Соперник высоко стоял, а мы забили два гола в таких ситуациях»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- 2:0, победа для «Локомотива». Хочу поздравить своих футболистов, это восьмой матч подряд из восьми, который мы выиграли. Мы также не пропустили в свои ворота, что очень важно для нас. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сегодня. Красивый вечер для нас. Набрали очередные три очка и двигаемся дальше. Надо сейчас думать о «Ростове», будет сложный поединок. И так шаг за шагом, матч за матчем. Бывают сложности в каждом матче, но справляемся с этим.

- Было опасение, что позволив «Спартаку» играть так высоко и плотно, можно получить неприятности в начале первого тайма?

- Многие команды сейчас прессингуют высоко. Так надо справляться с этим, есть разные возможности, как выходить. Да, соперник высоко стоял, а мы забили два гола в таких ситуациях. Это тоже рискованно. Можно сказать, что «Спартак» нас подавил, а можно сказать, что мы использовали то, что соперник высоко стоял на поле. Важно с какого угла смотреть на ситуацию.