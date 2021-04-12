Малафеев поддержал Гилерме

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12 Апреля 2021, 18:53,
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выразил поддержку голкиперу «Локомотива» Маринато Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Спартака» во время вчерашнего матча.
«Маринато — сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!» - приводит слова Малафеева sport24.
35-летний голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года, а в 2016 году он дебютировал за сборную России. В нынешнем сезоне Гилерме сыграл тридцать один матч за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых пропустил тридцать четыре гола. Четырнадцать матчей вратарь отстоял на ноль.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вячеслав Малафеев, Маринато Гилерме