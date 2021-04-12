«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой оценить 3 решения судьи в матче с «Локомотивом»

Московский «Спартак» остался недоволен судейством Кирилла Левникова в матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию РФС обращение с просьбой оценить три решения судейской бригады. Первые эпизод – падение Промеса в чужой штрафной площади на 44-й минуте, второй – попадание мяч в руку Пабло в штрафной площади «Локомотива» на 57-й минуте, третий – попадание мяча в руку Сильянова в штрафной площади «железнодорожников».

Отметим, что с концовки первого тайма «Спартак» играл в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Айртон.