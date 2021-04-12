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«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой оценить 3 решения судьи в матче с «Локомотивом»

12 Апреля 2021, 17:27,

Московский «Спартак» остался недоволен судейством Кирилла Левникова в матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию РФС обращение с просьбой оценить три решения судейской бригады. Первые эпизод – падение Промеса в чужой штрафной площади на 44-й минуте, второй – попадание мяч в руку Пабло в штрафной площади «Локомотива» на 57-й минуте, третий – попадание мяча в руку Сильянова в штрафной площади «железнодорожников».

Отметим, что с концовки первого тайма «Спартак» играл в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Айртон.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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Комментарии (4)
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1
KUGO
12 Апреля 2021, 18:05

Мясные больше всех апеллируют на решения судей... Неважному танцору вечно обувка жмёт.

0
zurukuk
12 Апреля 2021, 18:01

три орешка для золушки:)

0
Ангелов Вячеслав
12 Апреля 2021, 17:53

Пора прописывать в правилах возможность отмены результата матча при таком предвзятом судействе по решению высшего арбитража при предъявлении неопровержимых доказательств.
Только так можно будет заставить судей работать непредвзято!!!
Тогда не будет незаслуженного чемпионства!!!

0
KUGO
12 Апреля 2021, 18:06

... и дописать "для мяса"

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