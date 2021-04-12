«Спартак» направил обращение в ЭСК РФС с просьбой оценить 3 решения судьи в матче с «Локомотивом»

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12 Апреля 2021, 17:27,
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Московский «Спартак» остался недоволен судейством Кирилла Левникова в матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).
Как сообщает пресс-служба «красно-белых», клуб направил в Экспертно-судейскую комиссию РФС обращение с просьбой оценить три решения судейской бригады. Первые эпизод – падение Промеса в чужой штрафной площади на 44-й минуте, второй – попадание мяч в руку Пабло в штрафной площади «Локомотива» на 57-й минуте, третий – попадание мяча в руку Сильянова в штрафной площади «железнодорожников».
Отметим, что с концовки первого тайма «Спартак» играл в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Айртон.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
Мясные больше всех апеллируют на решения судей... Неважному танцору вечно обувка жмёт.
три орешка для золушки:)
Пора прописывать в правилах возможность отмены результата матча при таком предвзятом судействе по решению высшего арбитража при предъявлении неопровержимых доказательств.
Только так можно будет заставить судей работать непредвзято!!!
Тогда не будет незаслуженного чемпионства!!!
... и дописать "для мяса"