Соболев: «Когда забиваю второй, всегда есть какие-то мысли о хет-трике»

Форвард «Спартака» Александр Соболев на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (3:2).

- Это был один из самых тяжелых матчей в сезоне?

- Наверное, да. Один из самых. С «Динамо» был примерно такой же тяжелый матч, но всё хорошо, выиграли, и все довольны. Так что ничего страшного, что был тяжелый. Главное - победа.

- В последнее время ты часто делаешь дубли. Когда перейдешь на хет-трики?

- Честно? Еще в Премьер-лиге ни одного хет-трика не сделал. Каждый раз когда забиваю второй, думаю, когда же, блин, забью третий, чтобы сделать первый хет-трик в Премьер-лиге? Ничего страшного, дубль тоже хорошо.

- У тебя есть еще несколько матчей.

- Ну да, когда начало матча не думаю о хет-трике, а когда забиваю второй, всегда есть какие-то мысли «может быть сейчас?».

- С начала года ты очень много забиваешь за клуб, ты забил за сборную. Такая результативность за счет чего?

- Тяжело ответить на такой вопрос. Наверное, хорошо работаю, и мне за это воздается в игре.

- Матч был суперэмоциональным. Показалось, что обе команды завелись с самого начала?

- Ну да, еще и болельщиков много было, из-за этого прямо такой накал был очень хороший, все бились. Опять же, игра тяжелая, но очень интересная, потому что болельщики кричат, поэтому такие матчи - очень круто.

- «Ростов» - традиционно один из самых массовых выездов. Сильно было слышно трибуны?

- Я пришел, когда пандемия началась. Сейчас первый выезд, когда столько болельщиков. Даже перед игрой погуляли, очень много просто болельщиков. Весь Ростов-на-Дону в спартаковских болельщиках. Очень круто. Я, наверное, в первый раз такой выезд застал.

- Весь матч шел дождь. Ты знаешь, что такая погода считается спартаковской?

- Честно, нет. Но я очень люблю играть в дождь, мне очень нравится. Мне так легче. Не знаю, легче дышится, хотя сегодня и подустал к концу. Но опять же такая погода футбольная. Классно играть в дождь, еще при таких трибунах.