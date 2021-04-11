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Победа «Локомотива» над «Спартаком» - видео

11 Апреля 2021, 21:43,

Центральный матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» подарил болельщикам атмосферу настоящего дерби, тем более что на кону стояли перспективы клубов в концовке сезона. При том что «красно-белые» играли агрессивно и имели свои моменты, забивал только их соперник. Сначала Фёдор Смолов с лета в касание сильно прострелил вдоль ворот, и Франсуа Камано удачно подставил ногу, а в концовке тайма после удаления Айртона все тот же Смолов со штрафного переиграл голкипера и удвоил счет.

Голы, опасные моменты и спорный неназначенный пенальти - все это в видеообзоре главного матча воскресенья в Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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