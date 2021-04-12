Сёмин – о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Всё закономерно»

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12 Апреля 2021, 19:38,
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Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин считает заслуженной победу «железнодорожников» над московским «Спартаком» (2:0).
«Результат на табло, и все закономерно», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Напомним, что «Спартак» остался недоволен судейством Кирилла Левникова, обратившись в ЭСК РФС с просьбой объяснить несколько решений арбитра.
После двадцати пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Спартака» лишь на один зачетный балл. Единоличным лидером чемпионата является питерский «Зенит», опережающий ближайшего преследователя на семь очков.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Юрий Сёмин
Пока Спартак жалуется, осиальные выигрывают трофеи... Ничего нового. По сути, сами виноваты в проигрыше, не смогли взломать структурированную оборону Локомотива, а скандал развели на весь мир.