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Сёмин – о победе «Локомотива» над «Спартаком»: «Всё закономерно»

12 Апреля 2021, 19:38,

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин считает заслуженной победу «железнодорожников» над московским «Спартаком» (2:0).

«Результат на табло, и все закономерно», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» остался недоволен судейством Кирилла Левникова, обратившись в ЭСК РФС с просьбой объяснить несколько решений арбитра.

После двадцати пяти туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от идущего вторым «Спартака» лишь на один зачетный балл. Единоличным лидером чемпионата является питерский «Зенит», опережающий ближайшего преследователя на семь очков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
12 Апреля 2021, 19:59

Пока Спартак жалуется, осиальные выигрывают трофеи... Ничего нового. По сути, сами виноваты в проигрыше, не смогли взломать структурированную оборону Локомотива, а скандал развели на весь мир.

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