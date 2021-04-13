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Григорьянц – о посещении начальником «Спартака» судейской комнаты: «К нам ничего не поступало»

13 Апреля 2021, 22:23,

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о посещении начальником «Спартака» Василий Козловцева судейской комнаты в день матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).

«К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться», - цитирует Григорьянца sport24.

Напомним, что нахождение посторонних лиц в судейской комнате запрещено. Ранее был в этом уличён начальник «Локомотива» Станислав Сухина, но санкций ни к клубу, ни к его представителю пока не было.

После двадцати пяти туров «Спартак» и «Локомотив» занимают второе и третье места соответственно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Артур Григорьянц
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