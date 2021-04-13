Григорьянц – о посещении начальником «Спартака» судейской комнаты: «К нам ничего не поступало»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о посещении начальником «Спартака» Василий Козловцева судейской комнаты в день матча двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).

«К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться», - цитирует Григорьянца sport24.

Напомним, что нахождение посторонних лиц в судейской комнате запрещено. Ранее был в этом уличён начальник «Локомотива» Станислав Сухина, но санкций ни к клубу, ни к его представителю пока не было.

После двадцати пяти туров «Спартак» и «Локомотив» занимают второе и третье места соответственно.