​Жиго рискует пропустить матч с «Локомотивом»

У Самуэля Жиго в понедельник было выявлено сотрясение мозга второй степени. Целостность костей не нарушена, но футболисту требуется полный покой, сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram, ссылаясь на информацию клуба. Жиго рискует пропустить следующий матч «Спартака» в чемпионате России. Одиннадцатого апреля «красно-белые» проведут важную игру против «Локомотива» на поле соперника.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. «Локомотив» идёт третьим, раздобыв в двадцати четырёх прошедших матчах на четыре зачётных балла меньше.