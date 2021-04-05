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​Жиго рискует пропустить матч с «Локомотивом»

05 Апреля 2021, 15:15,

У Самуэля Жиго в понедельник было выявлено сотрясение мозга второй степени. Целостность костей не нарушена, но футболисту требуется полный покой, сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram, ссылаясь на информацию клуба. Жиго рискует пропустить следующий матч «Спартака» в чемпионате России. Одиннадцатого апреля «красно-белые» проведут важную игру против «Локомотива» на поле соперника.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. «Локомотив» идёт третьим, раздобыв в двадцати четырёх прошедших матчах на четыре зачётных балла меньше.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Самуэль Жиго
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