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5 причин, почему «Спартак» обыграет «Локомотив»

09 Апреля 2021, 18:45,

Воскресный матч между «Локомотивом» и «Спартаком» крайне важен для борьбы за второе место, которое даст право побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему у «красно-белых» больше шансов в предстоящей встрече.

1. Атака «Спартака»

В 2021 году нападение «Спартака» забивает пачками всем подряд. Атака «красно-белых» с лёгкостью исправляет все оплошности обороны, действуя в бразильском стиле. Соболев стал просто голевой машиной, а Промес с Ларссоном создают все условия своему партнёру. «Локомотив» надёжно играет в обороне, но нет сомнений, что даже «железнодорожники» сумеют сохранить ворота в неприкосновенности. Пожалуй, это верняк, что «Спартак» забьёт и вряд ли ограничится только одним забитым мячом.

2. Усталость «Локомотива»

Против «железнодорожников» должен сыграть и фактор усталости. В среду «Локомотив» провёл непростой кубковый матч в гостях против «Сочи», который явно отнял немало сил. Спартаковцы же в спокойном недельном темпе готовились к дерби, набираясь сил. Это важный фактор, учитывая, что «красно-белые» любят задавать высокий темп и готовы его поддерживать, выматывая соперника. «Железнодорожникам» же поддерживать его будет слишком трудно. Весьма вероятно, что в какой-то момент игра просто сведётся к тому, что «Локомотив» будет отбиваться, а это будет сложно (смотри пункт 1).

3. «Спартак» будет иметь возможность играть на контратаках

«Спартак» -  довольно быстрая команда, которой проще играть на свободном пространстве. Турнирная ситуация сложилась таким образом, что «Локомотиву» необходимо в любом случае играть на победу, рисковать и расковаться. Это прямо идеальная ситуация для «Спартака» убегать в свои атаки. При этом закрыться от быстрых прорывов сложно, ведь рвануть вперёд могут и Айртон слева, и Мозес справа, а если мяч дойдёт до Промеса с Ларссоном, то будет непонятно, какие зоны закрывать. В общем, «Спартак», вероятно, получит возможность играть в комфортный для себя футбол.

4. «Спартак» на кураже

«Спартак» - команда, в которой очень многое зависит от эмоций и куража. Сейчас в команде очень позитивный настрой. Тедеско перестал ругаться с судьями, в команде все друг друга поддерживают, что было заметно по тому, как все публично поддержали Маслова. «Спартак» на кураже, почувствовал запах успеха, так что это просто добавляет уверенности. «Красно-белые» в таком состоянии могут сворачивать горы. Остановить такой «Спартак» в принципе очень и очень сложно.

5. «Локомотив» - клиент Тедеско

Есть в футболе такая иррациональная вещь, когда есть удобная команда. Это не всегда можно объяснить - просто карма. Однако в футболе это работает, придавая уверенности. Так вот «Локомотив» - это просто клиент Доменико Тедеско. Ещё возглавляя «Шальке 04», немец дважды обыграл «железнодорожников» в Лиге чемпионов. В одном из первых матчей Тедеско в России «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0, выиграли «красно-белые» и в первом круге. Пока в 5 матчах против немецкого тренера «железнодорожники» набрали всего 1 очко. Статистика упряма: неважно, кого возглавляет Тедеско, нет разницы, кто руководит «Локомотивом» - итог для «красно-зелёных» неутешительный.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Доменико Тедеско, Спартака Москва
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Комментарии (3)
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0
zurukuk
09 Апреля 2021, 19:46

на чей муха сядет!

0
Spirit
09 Апреля 2021, 18:52

в дерби ни у кого нет преимущества!

0
Zenituwka
09 Апреля 2021, 18:51

Спартак куражится, а Локо выглядит больше монолитом, эдакий тяжеловес , поэтому мне кажется что Локо как минимум не проиграет.

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