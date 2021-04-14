Сухина: «Я был в предбаннике, в судейскую не заходил»

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина прокомментировал эпизод, произошедший перед матчем против «Спартака» (2:0). Напомним, что бывший арбитр обвиняется в посещении судейской комнаты, что запрещено по регламенту.

«Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил. Естественно, я зашёл с разрешения Левникова. С разрешения судей многие заходят с протоколами», - цитирует Сухину «РБ Спорт».

Отметим, что Сухине грозит отстранение от футбола.

После двадцати пяти туров «Локомотив» Сухины занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от «Спартака», идущего вторым, всего на одно очко. В следующем туре «железнодорожники» сыграют с «Ростовом».