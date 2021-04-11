Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Смолов: «Честное слово, могу крест дать, что сейчас не думаю о попадании в сборную»

11 Апреля 2021, 21:20,

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотел бы спросить про мотивацию перед Евро. Насколько это важно для вас, стремитесь ли доказать Станиславу Черчесову, что достойны поездки на Евро?

- Честное слово, могу крест дать, что  сейчас об этом не думаю, потому что очень долго не играл и сейчас от каждого матча получаю удовольствие, плюс мы выигрываем и боремся за самые высокие места в чемпионате и полностью сконцентрированы на играх за «Локомотив». А там уже будет решение тренера сборной.

- В первом тайме бросилось в глаза то, что ваша тройка атакующих игроков при начале атаки действовала именно по трем центральным. Это было задание тренера или сделано искусственно? Потому что тот же Крал  не знал кого брать, то ли Жемалетдинова и опускаться, то ли, наоборот, на Крыховяка.

- Это было сделано специально, потому что мы до этого играли с «Сочи», и они тоже оставляли три центральных защитника. На разборе перед матчем тренер делал акцент, что будет очень комфортно, если мы будем играть в центре поля три на три. Да, это задумка.

- Какова сейчас командная мотивация? Потому что сейчас «Локо» борется за Лигу чемпионов. Или все-таки за нечто большее?

- Не знаю, не обсуждаем это внутри команды. Считаю это правильным. Мы просто идем от игры к игре. Мы очень рады, что сейчас чувствуем уверенность и веру друг в друга. Думаю, что это как раз помогает нам выигрывать. Думаю, главное сейчас не думать о том, что мы уже чего-то достигли. Впереди много матчей против серьезных соперников, поэтому  будем готовиться сейчас к «Ростову».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Сборная России, Фёдор Смолов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола