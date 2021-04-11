Смолов: «Честное слово, могу крест дать, что сейчас не думаю о попадании в сборную»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0) Фёдор Смолов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Хотел бы спросить про мотивацию перед Евро. Насколько это важно для вас, стремитесь ли доказать Станиславу Черчесову, что достойны поездки на Евро?

- Честное слово, могу крест дать, что сейчас об этом не думаю, потому что очень долго не играл и сейчас от каждого матча получаю удовольствие, плюс мы выигрываем и боремся за самые высокие места в чемпионате и полностью сконцентрированы на играх за «Локомотив». А там уже будет решение тренера сборной.

- В первом тайме бросилось в глаза то, что ваша тройка атакующих игроков при начале атаки действовала именно по трем центральным. Это было задание тренера или сделано искусственно? Потому что тот же Крал не знал кого брать, то ли Жемалетдинова и опускаться, то ли, наоборот, на Крыховяка.

- Это было сделано специально, потому что мы до этого играли с «Сочи», и они тоже оставляли три центральных защитника. На разборе перед матчем тренер делал акцент, что будет очень комфортно, если мы будем играть в центре поля три на три. Да, это задумка.

- Какова сейчас командная мотивация? Потому что сейчас «Локо» борется за Лигу чемпионов. Или все-таки за нечто большее?

- Не знаю, не обсуждаем это внутри команды. Считаю это правильным. Мы просто идем от игры к игре. Мы очень рады, что сейчас чувствуем уверенность и веру друг в друга. Думаю, что это как раз помогает нам выигрывать. Думаю, главное сейчас не думать о том, что мы уже чего-то достигли. Впереди много матчей против серьезных соперников, поэтому будем готовиться сейчас к «Ростову».