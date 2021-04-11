​Сенников о дерби «Локомотив» - «Спартак»: «Будет либо результативная ничья, либо крупная победа одной из команд»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».

- У кого шансы наиболее предпочтительные, исходя из того, как выглядели команды в последних матчах?

- Шансы сейчас равные, потому что в последних матчах обе команды выглядели хорошо. Отмечу атаку «Спартака». А у «Локомотива» наоборот – команда отлично играет в обороне и в последних семи матчах пропустила два мяча от «Сочи». Мастерство и опыт скажется, а также настрой на игру. Важным будет и то, в каких кондициях подойдут команды к этой встрече.

- «Локомотив» в среду провёл непростой кубковый поединок, в отличие от «Спартака». Это может сказаться?

- Вчерашний матч «Реала» с «Барселоной» показал, что не имеет особого значения, играл ты среди недели или нет. Наоборот, футболисты находятся в тонусе. В таких встречах не может быть усталости. Тем более следующая игра через неделю и будет возможность передохнуть.

- Вы говорили, что «Локомотив» мало пропускает, но если смотреть на статистику, то у этих команд примерно одинаковые показатели пропущенных мячей. Это говорит о том, что по степени надежности обороны они примерно равны?

- «Локомотив» много пропустил до зимнего перерыва. Были спады и участие в Лиге чемпионов, поэтому «железнодорожники» немного буксовали. А весной «Локомотив» пропускает меньше. Он играет более дисциплинированно. Нет особых моментов у его ворот. А вот «Спартак» идёт вперёд, оголяет тылы и часто пропускает контратаки.

- Под вопросом участие основного защитника «Спартака» Жиго. Видите в этом проблему для гостей?

- Да, есть проблема. Тем более «Спартак» все равно пропускает, хоть и забивает много мячей. Всё зависит от того, как Тедеско расставит оборону: это будет два центральных защитника или три. Надо посмотреть на середину поля, будет ли играть Крал, насколько Зобнин с партнёрами будут помогать в обороне, чтобы облегчить работу защитникам.

- Смолов - главное оружие «Локомотива»? У него в четырех матчах четыре мяча.

- Он здорово играет, и свой шанс в кубковом матче Фёдор полностью реализовал.

- С чем связан его прогресс?

- Перезагрузились все игроки «Локомотива». Сборы пошли на пользу, команда отошла от нагрузки, которая была в Лиге чемпионов. Предсезонная подготовка хорошо повлияла, быстро входят в строй травмированные ребята. Баринов потихоньку возвращается, Смолов набрал отличную форму.

- Ждете от Смолова голов ворота «Спартака»?

- Мы ещё не знаем, выйдет ли он на поле. Основная пара нападающих – Камано и Лисакович. Хотя в последнем матче Фёдор своей игрой заслужил место в основе на игру со «Спартаком». Но тут всё будет зависеть от тактики «Локомотива».

- Чья игра вам сейчас больше нравится: «Локомотива» или «Спартака»?

- У каждого есть свои плюсы. «Локомотив» играет надёжно, и мне это импонирует. Он нацелен на результат. А «Спартак» играет в красивый, атакующий футбол, который ждали болельщики.

- Как думаете, что будет определяющим в этом матче?

- Самоотдача и настрой. Плюс индивидуальное мастерство. Ну и ошибки. Если кто-то их допускает, это может повлиять на результат. Вчера «Ростов» допустил всего одну ошибку, и «Рубин» выиграл. Думаю, что и от первого забитого мяча многое будет зависеть, потому что пропустившей команде придётся перестраиваться. Я жду много голов, потому что в этом дерби обычно забивается много мячей. Думаю, будет либо результативная ничья, либо кто-то из соперников крупно победит.

Елена Григорьевская