Гуренко: Тотального преимущества «Спартака» в атаке не вижу, результат матча с «Локомотивом» зависит от игры защитников

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Спартак», который пройдет в воскресенье.

- Болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов заявил, что Николичу везет в последних матчах. Вы тоже так считаете?

- В одном матче может повезти, но на длинной дистанции это нереально. Мне кажется, что молодые игроки «Локомотива» прибавили. Плюс Крыховяк выходит на свой лучший уровень. Он забивает и проявляет свои лидерские качества. Плюс календарь был достаточно удобным.

- Смолов возвращается? У него в четырех матчах четыре мяча.

- У него хорошее исполнение. Фёдор удачно выходил на замену, когда команда была подуставшая. Может у него такой конек – выходить во втором тайме и решать вопросы.

Если футболист выходит на замену и решает исход матча, может так даже лучше для команды.

- Что вам нравится в последних матчах «Локомотива»?

- Он показывает дисциплинированный и организованный футбол, выжидает, терпит и в конце добивает.

- В воскресенье «Локомотив» примет «Спартак», и сейчас всего четыре очка разделяют эти команды. Можно ли сказать, что это будет битва за Лигу чемпионов?

- Думаю, что надо подождать, потому что в чемпионате еще много матчей. У «Локомотива» впереди «Зенит». «Динамо», «Ростов». Нет ни одной простой команды. Многие сейчас даже с «Тамбовом» мучаются. Ты можешь как пойти вверх, так и скатиться. Нельзя будет расслабляться ни в одном матче.

- «Локомотив» сейчас не теряет очков и всю весну хорошо играет. Он на подъеме?

- Тут график сказался. С кем из серьезных конкурентов они играли? Только с ЦСКА в начале. Поэтому шансы в матче со «Спартаком» будут равные, и все зависит от того, кто в конкретный день будет лучше готов. Исполнительское мастерство выйдет на первый план, потому что моменты будут и у тех, и у других ворот.

- Вы не видите преимущество «Спартака» в линии атаки?

- Тотально преимущества не вижу. Результат больше зависит от того, как сыграют защитники, и от того, чтобы ни один футболист не выпал из игры.

- Думаете, команды будут, прежде всего, смотреть на оборону?

- «Спартак» любит отдавать инициативу и сыграть в контригру, как это было в матче с «Краснодаром». Это их излюбленная манера. «Локомотив» тоже не любит сильно бежать вперед. Он предпочитает потихоньку расшатывать соперника.

- Под вопросом участие в матче основного защитника «Спартака» Жиго. Видите в этом проблемы для гостей?

- Это зависит от того, как его заменит другой защитник. Если сделает это плохо, то будут проблемы. Для этого в команде и находится двадцать человек. Каждый из них должен соответствовать необходимым требованиям. Не исключаю, что выйдет другой футболист и сыграет очень добротно, потому что так и должно быть. Не может игра команды в обороне зависеть от одного центрального защитника. Сейчас даже в мировом футболе можно по пальцам одной руки перечислить игроков, от которых зависит команда.

- Вы расценили шансы команд как равные, получается, прогнозируете ничью?

- Сейчас поставил бы на ничью, потому что отдавать кому-то явное предпочтение я не хочу.

Елена Григорьевская