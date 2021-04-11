Николич пожаловался на ротавирус, поразивший команду

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень неожиданный стартовый состав, потому что в нём есть Александр Сильянов, который до сих пор провел только две минуты за основную команду «Локомотива» в Лиге чемпионов против «Баварии». Объясните свой выбор.

- У нас, к сожалению, там появился ротавирус в последний день в Сочи. В последние три дня мы работали над восстановлением команды. У Рыбуса четыре карточки, он не может играть, к сожалению, также в последние три дня не тренировался Рыбчинский. У нас те игроки, которые могут выйти на поле. Сильянов один из группы молодых футболистов, которые постоянно тренируются с нами. Я уверен в его качествах. Это дерби, игрок обороны, молодой. Но так бывает, он может стать сегодня игроком. Я хочу на это положительно смотреть. Так бывает в футболе.

- Нужен какой-то дополнительный разговор перед важным матчем с таким молодым игроком? Что вы ему сказали?

- Это история не об одном игроке, играют две команды. И одна, и вторая в хорошем состоянии сейчас. У нас 7 игр подряд, мы выиграли. «Спартак» также обладает качественными футболистами, как и мы. Атмосфера дерби. Из моего опыта, команда, у которой больше желания и борьбы, концентрации, без ошибок. Дисциплина очень важна сегодня. Будет сложная игра, но в конце я уверен, что мы собрались показать наши лучшие качества сегодня.