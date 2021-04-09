Джордан Ларссон не покинет «Спартак» летом. Объясняем почему

На неделе появилась информация, что Джордан Ларссон летом может покинуть «Спартак» и перебраться в один из топовых чемпионатов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о такой вероятности.

В иностранных СМИ пошли разговоры, что Джордан Ларссон летом может покинуть «Спартак». Шведского нападающего связывают с трансфером в дортмундскую «Боруссию» или «Вест Хэм». На самом деле такие слухи точно не должны удивлять. Ларссон проводит хороший сезон — 12 голов и 5 результативных передач в 23 встречах. Швед прогрессирует, а летом ему исполняется 24 года. Ещё есть время для дальнейшего роста.

Ларссона связывают с переходом в дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм». Что касается «шмелей», то шведа почему-то называют потенциальной заменой Эрлингу Холанну, которого ждёт трансфер в топ-клуб. Это звучит странно, ведь Ларссон не является чистым центрфорвардом. Тем не менее интерес «шмелей» выглядит возможным — швед по своему стилю подходит атакующей манере «Боруссии». Что касается «Вест Хэма», то тут всё проще. Лондонцы, как известно, следят за Алексом Кралом, и логично предположить, что скауты «молотобойцев» взяли на карандаш Ларссона.

Тем не менее трансфер Ларссона этим летом выглядит маловероятным. Швед не успел себя зарекомендовать на международной арене — «Спартак» два года подряд не попадает в групповую стадию еврокубков, а в сборную нападающего не вызывают. В этой ситуации стоимость Ларссона не может быть высокой — никто не будет платить десятки миллионов за кота в мешке. Продавать же дёшево нет смысла «Спартаку» — швед один из лидеров команды, а в следующем сезоне хоть в каком-то еврокубке «красно-белые» сыграть планируют, и там форварда можно показать лучше. Да и не забудем, что москвичи планируют выиграть чемпионство в следующем сезоне, так что отпускать Ларссона в такой ситуации как-то странно.

Конечно, теоретически Ларссон может вскочить в состав сборной Швеции и выдать волшебный Евро, после которого его цена взлетит до небес. Однако планировать такое уж точно нельзя.

Интерес со стороны той же «Боруссии» должен мотивировать Ларссона продолжать развиваться. У него есть скорость, футбольное мышление — эти качества очень высоко ценятся. Шведу надо улучшить реализацию и добавить стабильности, и тогда клуб из топ-лиги никуда не денется. Пока же Ларссону и самому лучше задержаться на год в «Спартаке» и показать себя на международной арене.

Андрей Центров