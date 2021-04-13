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Смородская: «Понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую»

13 Апреля 2021, 11:58,

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на скандал вокруг центрального поединка 25-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Дерби завершилось победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

«В судейскую никто не должен заходить! Наказание должно быть, но не лишение очков. С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан...», - передает слова Смородской издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что начальник «железнодорожников» Станислав Сухина, который ранее длительное время работал футбольным рефери, заходил в судейскую комнату перед встречей со «Спартаком». Такие действия строго запрещено регламентом. «Красно-белые» уже обратились с жалобой в КДК РФС.

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» грозит техническое поражение за действия своего сотрудника.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Ольга Смородская, Станислав Сухина
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
13 Апреля 2021, 14:33

Локо лишить всех набранных очков и расформировать :)))

0
Volond
13 Апреля 2021, 12:08

Лишение очков не должно быть, это чересчур. Ну конечно у кого ж мнения спросить, как не у смородской

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