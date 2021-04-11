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Тедеско: «Я не помню, когда в последний раз вратарь соперника играл подобно Гилерме»

11 Апреля 2021, 21:32,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- У «Спартака» тотальное  преимущество в первом тайме, высокий прессинг, но два пропущенных мяча. У вас есть объяснение такому явлению, что произошло?

- Не только в первом тайме, но и во втором мы владели преимуществом. «Локомотив» забил нам первый гол, это был его  первый удар по воротам. Я не знаю, как это случилось. Конечно, вся история матча складывалась не в нашу пользу. Красная карточка в конце первого тайма и второй гол после этого. Из этой ситуации уже было сложно выбираться. Нужно было пользоваться своим моментом. У нас было очень много моментов, и Гилерме, вратарь «Локомотива», сыграл сегодня отличный матч. Я не помню, когда в последний раз вратарь соперника играл подобно Гилерме. Во втором тайме также здорово играли, казалось, что мы в большинстве, а не «Локомотив». Горжусь тем, как ребята провели этот тайм и всю игру. Мы можем сегодня выйти со стадиона с поднятыми головами.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Доменико Тедеско, Гилерме
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