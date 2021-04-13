​ЭСК РФС: Левников не допустил ошибок в матче «Локомотив» - «Спартак»

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13 Апреля 2021, 17:22,
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Арбитр Кирилл Левников не допустил ошибок, работая на воскресном дерби Москвы между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках двадцать пятого тура российского чемпионата. Экспертно-судейская комиссия РФС, в которую входят авторитетные европейские арбитры, установила, что все решения Левникова по ключевым эпизодам были верными, сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram.
Напомним, «Локомотив» в воскресенье обыграл «Спартак» на своём поле с результатом 2:0. В концовке первого тайма «красно-белые» остались в меньшинстве после того, как красную карточку схлопотал Айртон.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Кирилл Левников
Да понятно, ведь канал "лАжа прессы" ))