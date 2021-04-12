Гладилин: «Предвзятости судьи в матче «Локомотива» со «Спартаком» я не увидел»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение об игре с «Локомотивом» (0:2).

- Как вам результат?

- Я расстроен. Думал, что «Спартак» выиграет. Сложно объяснить, почему не получилось. Команда допустила две грубые ошибки. В моменте с первым голом, когда Смолов отдавал пас, Фёдора потеряли. Не было подстраховки в обороне. Произошло недопонимание. Но я не хочу все валить на Маслова. Парень старается. Но в моменте с первым голом он потерял мяч, и «Спартаку» забили. Этот мяч был неприятным. Вообще первые пятнадцать минут гости играли лучше. Чувствовалось, что они приехали за результатом. «Спартак» был в хорошем состоянии. Начало матча не предвещало поражения. А в моменте со вторым голом потеряли Жемалетдинова. Айртон нарушил правила. Вроде бы опытный игрок. Он был в прекрасной форме. Один из лучших футболистов на поле до удаления. «Спартак» за это наказали голом, и игра фактически закончилась. Гости просто доигрывали. Хотя «Спартак» был в порядке, и состав стабильный. Я убежден, что все равно «красно-белые» потенциально сильнее «Локомотива» и не упустят второе место. Единственное, эта осечка выбила команду Тедеско из чемпионской гонки. Это поражение оставило наш чемпионат без интриги, потому что уже понятно, что чемпионом будет «Зенит». А «Локомотив» молодец. Выстоял. Он играл на результат, боролся, старался, но какой-то игры я не увидел. «Железнодорожники» действовали от обороны. Вот «Спартак» играл в футбол. Даже вдесятером во втором тайме он смотрелся интереснее соперника.

- Тем не менее, нападение «Спартака» не было таким ярким, как его привыкли видеть. Соболев, Ларссон, Промес не сумели забить. Почему так произошло?

- Как ни странно, все эти игроки выглядели неважно. Опорные полузащитники смотрелись лучше, как и вся средняя линия. Два фланговых игрока были лучшими на поле до удаления Айртона. А нападение выпало из игры.

- Может, ребята перегорели?

- Может быть. Очень хорошо они выглядели в Ростове, и ожидалось, что мощно сыграют вчера, потому что линия атаки у «Спартака» сильная. Но она не выстрелила. А «Локомотив» сыграл результативно.

- Многие называют героем матча Гилерме. Вы с этим согласны?

- Я бы так не сказал. Да, был момент, когда вышел Ларссон, и вратарь ногой сумел выбить мяч. Пару моментов у него было, но это его работа. Смолов у хозяев хорошо отдал пас. Если и выделять героев, то это Фёдор, как ни странно. Он сыграл ярко. Отдал пас и сам забил.

- Его игра преображается. С чем это связано?

- Что-то у него произошло в голове, в психологии. Мастерство в тридцать лет он приобрести не мог.

- Что скажете о судействе? Не считаете, что оно повлиял на результат?

- Предвзятости я не увидел. Ну что, надо было не удалять Айртона? А так любой человек может ошибиться, но чтобы это повлияло на игру, такого не было.

- «Локомотив» очень удачно убегал в контратаки после стандартов у своих ворот. Почему это всегда было так опасно?

- Здесь Николич как тренер переиграл Тедеско. Он знал о сильной атаке «Спартака» и действовал от обороны. Он знал, что будут свободные зоны для контратак. Переиграть среднюю линию «красно-белых» «железнодорожникам» сложно. Она у гостей сильнее. Особенно с приходом Промеса. Хозяева умышленно отходили назад и оставляли зоны для контратак быстрых футболистов. А таких в команде три человека. И этим воспользовались.

- Почему Тедеско не предвидел этот вариант?

- Видимо, нацеленность была на атаку, на результат, потому что «Спартак» сильнее. Он находится в хороших кондициях, на кураже. Тренер надеялся забить первыми, сделать результат. «Спартак» играл на победу, а «Локомотив» - на результат. В общем, Николич выбрал правильную схему, а у Тедеско не срослось в обороне.

Елена Григорьевская