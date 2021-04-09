Угаров сделал прогноз на матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

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09 Апреля 2021, 22:24,
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Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров назвал фаворита матча между «Локомотивом» и «Спартаком».
«Ставлю на «Локомотив». Команда Марко Николича находится в прекрасном игровом тонусе, победа в кубковом матче в Сочи добавит положительных эмоций», - цитирует Угарова «Спорт уик-энд».
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, одиннадцатого апреля, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
После двадцати четырёх туров «Локомотивом» занимает третье место в российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на второй строчке.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Денис Угаров