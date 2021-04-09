Угаров сделал прогноз на матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров назвал фаворита матча между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Ставлю на «Локомотив». Команда Марко Николича находится в прекрасном игровом тонусе, победа в кубковом матче в Сочи добавит положительных эмоций», - цитирует Угарова «Спорт уик-энд».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, одиннадцатого апреля, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После двадцати четырёх туров «Локомотивом» занимает третье место в российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на второй строчке.