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Угаров сделал прогноз на матч между «Локомотивом» и «Спартаком»

09 Апреля 2021, 22:24,

Экс-футболист петербургского «Зенита» Денис Угаров назвал фаворита матча между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Ставлю на «Локомотив». Команда Марко Николича находится в прекрасном игровом тонусе, победа в кубковом матче в Сочи добавит положительных эмоций», - цитирует Угарова «Спорт уик-энд».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, одиннадцатого апреля, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После двадцати четырёх туров «Локомотивом» занимает третье место в российской Премьер-лиги, а «Спартак» расположился на второй строчке.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Денис Угаров
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