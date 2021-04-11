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«Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Локомотивом»

11 Апреля 2021, 22:27,

Представитель московского «Спартака» Кирилл Левников заявил, что клуб будет подавать протест в РФС на судейство в матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги против «Локомотива» (0:2).

«Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента — две руки в штрафной «Локомотива», - цитирует Левникова ТАСС.

Оба спорных эпизода произошли во втором тайме, но Кирилл Левникова нарушений не увидел.

Сегодняшнее поражение сильно уменьшило шансы московского «Спартака» на чемпионство. За пять туров до конца чемпионата «красно-белые» отстают от «Зенита» уже на семь зачетных баллов, при этом опережая «Локомотив» лишь на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва
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