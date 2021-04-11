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Сычёв оценил шансы «Спартака» на чемпионство

11 Апреля 2021, 17:37,

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

«Маловероятно, что «Спартак» зацепится, «Зенит» пока выглядит очень уверенно, шансы на их потерю очков в следующих матчах невелики», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

После двадцати четырёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, а идущий следом «Спартак» отстаёт от лидера на четыре зачётных балла.

Сегодня, одиннадцатого апреля, «Спартаку» предстоит сыграть в гостях против «Локомотива». А «Зенит» в эти минуты играет на выезде против «Сочи», после первого тайма счёт в матче не открыт.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Сычёв
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Комментарии (1)
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Super fanat
11 Апреля 2021, 18:26

У Зенита глубже скамейка, лучше игроки глобально и на его стороне админресурс в нужных случаях. Включая сыгранность команды, это факторы, которые не дадут Спартаку стать чемпионом в этом сезоне! Но уверен, что потери очков ещё будут, и со стороны Зенита тоже. Потому Спартаку нужно выкладываться в каждом матче и он минимум попадёт в ЛЧ. Чемпионом не может стать каждая команда, а попадание в ЛЧ уже станет весомым достижением по итогам сезона...

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