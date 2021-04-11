Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

«Маловероятно, что «Спартак» зацепится, «Зенит» пока выглядит очень уверенно, шансы на их потерю очков в следующих матчах невелики», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

После двадцати четырёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской Премьер-лиги, а идущий следом «Спартак» отстаёт от лидера на четыре зачётных балла.

Сегодня, одиннадцатого апреля, «Спартаку» предстоит сыграть в гостях против «Локомотива». А «Зенит» в эти минуты играет на выезде против «Сочи», после первого тайма счёт в матче не открыт.