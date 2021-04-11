Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций

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11 Апреля 2021, 20:56,
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Вишенкой на торте воскресной программы 25-го тура было московское дерби «Локомотива» и «Спартака».
|(1:0) Камано Франсуа 22'
|(2:0) Смолов Фёдор 45'
«Сочи» не преподнёс «Спартаку» подарка в виде отобранных очков у «Зенита», но «красно-белым» и без чемпионской борьбы есть за что конкурировать в турнирном плане. Конечно же, за место в Лиге чемпионов. Если в прошлые сезоны в престижнейший континентальный турнир можно было проскочить с третьего места в чемпионате, то теперь – только со второго. Однако серебро РПЛ привык брать «Локомотив», и «железнодорожники» отставали от спартаковцев на четыре очка. В стартовый состав «красно-белых» вернулся после травмы Крал, а на острие «красно-зелёных» вышел разыгравшийся в последний месяц Смолов, плюс за них дебютировал в чемпионате молодой Сильянов.
«Спартак» стартовал с позиционных атак, но «Локомотив» полностью не закрылся. Команды обменялись отражёнными плотными ударами Жемалетдинова и Промеса, прежде чем хозяева провели на 22-й минуте результативную вылазку. Баринов навесил справа на дальнюю часть вратарской, и Смолов прострелил – замкнул Камано, хотя мог замкнуть и Крыховяк.
Могло быстро стать и 2:0, но обработка подвела Смолова, упустившего реальный шанс расстрелять владения Максименко с близкой дистанции. У «Спартака» оставалось много времени для исправления ситуации, и в концовке тайма маятник мог качнуться в любую из двух сторон. Но Гилерме взял мощные выстрелы от Ларссона и Джикии, а Левников, не смотревший повторы, не поставил пенальти в пользу «Спартака» после эпизода с предполагаемой накладкой против Мозеса. И всё обернулось против «красно-белых». Жемалетдинов в контратаке подбежал к чужой штрафной и был завален Айртоном, получившим прямую красную карточку. С близкого штрафного Смолов блестяще положил мяч под левую штангу (2:0).
Отыграть два мяча вдесятером – та ещё задачка стояла перед спартаковцами, которые остались без заменённого Соболева. К тому же, они продолжили получать удары по судейской линии. С правого полуфланга пальнул Мозес, и до сэйва Гилерме мяча явно коснулся отставленной рукой подкатившийся Пабло. Пенальти по телевизионным повторам казался очевидным, но видеоассистенты убедили Левникова, что ничего криминального там не было, а посмотреть повтор собственным взглядом он не удосужился.
Очень возможно, то был ключевой момент матча. Реализуй «Спартак» потенциальный пенальти, счёт стал бы 2:1, и «красно-белые» имели бы в своём распоряжении ещё минут сорок. Однако реальность оказалась иной. Смолов не пробил Максименко из пределов чужой штрафной, но в целом игра утихомирилась под знаком позиционных спартаковских атак, пока Ларссон не всколыхнул её внезапным скрытым откликом на длинный заброс. Впрочем, он попал в Гилерме, мяч ушёл на угловой, и чуть ли не напавший на арбитра вратарь хозяев получил жёлтую карточку. Наверное, Гилерме возмущался тем фактом, что лайнсмен не зажёг офсайд.
В концовке «Спартак» не создал предпосылок для возрождения интриги в матче и вообще-то смирился с поражением, всё понимая. Более того, «красно-белые», кажется, окончательно убили другую интригу, более глобальную – чемпионскую. Теперь отрыв «Зенита» от второго места измеряется семью очками – и это за пять туров до конца чемпионата. Тут уже не скажешь, что это не отрыв вовсе и что играть ещё много. Чемпионские амбиции «Спартака» подавлены, а поэтому команда Тедеско сосредоточится на обороне второго места, куда нешуточно навострил рельсы «Локомотив». У «красно-белых» остаётся всего одно очко преимущества над «путейцами», одержавшими в 2021 году восьмую победу подряд из восьми возможных с учётом кубковых матчей.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, РПЛ, Чемпионат России
Я бы не сказал, что Спартак провёл плохо матч, Локомотив провёл матч сильнее, команда играла по своему плану, и строго выполняла установку, вот и результат. После этого матча Спартак не стал слабее, а Локомотив сильнее. До этого матча уже было ясно что игра за второе место, первое уже определенно, зная что Сочи даст супер мега бой Зениту) Главное Спартаку не впадать в уныние, а Локомотиву впасть в эйфорию)))
Спартак хорош. Даже играя в меньшинстве они атаковали и просто везение Локо не позволило им урвать очки. Как я и говорил, Локо это монолит, эдакий тяжеловес и кураж на котором Спартак разносил своих соперников против него не прокатит. В дерби против такого соперника это недостаточно. Результат закономерный. Локо на ходу, у Спартака тоже все в порядке. Ожидается на финише жаришка за место в Лч. Займет это место даже не сильнейший, а хитрейший. Тот кто может приспособиться под любого соперника. Думаю, Зенит уже не упустит чемпионство. А вот как следующие позиции распределятся, очень интересно посмотреть. От игры кайфанул. Был накал, была страсть, желание.
Коллеги, поздравляю с заслуженной!
Есть нюансы, но в целом-то идём правильным путём!
Один момент хочется отметить - судейка левников. Гнусная личность... Нет, не личность, просто гнус наковылял карточек, как истеричка. И это российский судья, который встал на колено перед сами знаете кем!!!
Читаю новости и ох...аю: "В Лондоне 26 марта футбольный судья Кирилл Левников перед встречей сборных Англии и Сан-Марино неожиданно покаялся за грехи своих предков перед афроамериканцами и встал на одно колено..." У нас что, никак нельзя иначе: или взяточник, или идиот??? Карасёв со своей бригадой, тем не менее, не встал.
В остальном матчем доволен. Даже Тедеско, обнимавшимся с Николичем и Гильерме)))
Хорошо, что руки не опустили а пытались исправить ход игры, это в плюс. Страшного ничего
не произошло, ни в какое чемпионство не верил, уверен не я один пессимист))) Плохо другое.
Тедеску уходит, а для нового тренера времени летом будет маловато. Да и состав надо бы
укрепить, не должны играть в основе Умяров, Маслов. За счет чего они прибавят, сколько лет
для этого надо, а тот уровень до коего, дай то бог, дорастут, оно того стоит... Да и этот бельгиец
что на замену вышел-чем лучше Бакаева? Пойдет Федун на траты? тоже вопрос, что за лавка
у нас! Ладно идем дальше. Красно-Белым не унывать!
Ну на чемпионство лично я не рассчитывал. Тут зинка должна 5 очков потерять, что маловероятно. Тут главное теперь не упустить второе место и обыграть коней.
Локо с победой, им после зимы нереально везёт ко всему прочему.
Локо реализовал свой план на игру и свои моменты, а Спартак нет.
У Спартака мяч вообще не шел в ворота. Счет в целом по игре, но пенальти был чистый в ворота паровоза, рука была, но судейка даже смотреть не пошел момент. Смотрим дальше.
Пеналь был, да. Но сейчас главное не это. Команда играет. Впереди пять матчей, и если так продолжить, второе место будет у Спартака. По мне так, сама игра важнее чем одно решение судьи. Не удались Аиртон, ещё большой вопрос как закончилось бы все.
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Первый тайм был супер, второй как всегда.. что то подобное было с Сочи, нет у нас стремления добивать, это плохо. Тем не менее с Победой!!!!!
3 игры за 8 дней. Не достаточно свежести, да и смысла бежать забивать 3 не было.
Проявили гуманизм!)))
Жаль, что футбола получилось увидеть всего тайм.
Локо выполнили свой план и удача была целиком и полностью на их стороне. Нас же она обошла стороной.
Чем мы были хуже последних игр так тем, что слабее обычного сыграла линия атаки. Ларссон и Соболев были необычно беззубы. Будь они пояростнее первый тайм мог бы минимум победным. Преимущество Спартака было огромным. Но не сегодня. Локо традиционно для себя ждал и не зря.
После перерыва точку в матче поставил не назначенный пенальти. После этого Спартак уже понял, что не судьба и доигрывал.
Кажется, что зря отодвинули Крала от атаки рассчитывая на результативность Соболева и Ларссона в купе с активными флангами. Давало результат, а сегодня не срослось. Тедеско понял это, но было поздно так радикально менять игру.
Умяров неплохо вошёл в игру.
Обидно ведя активную и красивую игру проигрывать терпящему нас изо всех сил сопернику. Но это специфика этого дерби особенно.
Хорошая игра, хороший счёт, да и просто всё хо-ро-шо...)
Кто же тебя так из болел Спартака по жизни обидел) опустили так, что любое поражение Спартака вызывает радость))
Всё было решено в первом тайме. Во втором игра шла по принципу - одни не хотели, другие не могли. "Локо" в конце матча перешёл на тактику мелкого фола, тем самым хватая "желтые" направо и налево и затягивая время игры. Но - в принципе - они играли по счёту и довели матч до победы. Интересно, что теперь скажет автор опуса, в котором он перечислил пять причин победы "Спартака" в этом матче?
ты еще не учел момент, что для нас это 3 игра за 8 дней, так что стоячий 2 тайм для нас логичен.
Отлично!!! Всех с победой!! Есть шестая в чемпионате и восьмая по весне!!! И самое главное сухая!! Теперь Спартак нам еще и личку летит.
Где-то на даче, кто-то нервно жует петушок.