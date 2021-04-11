Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций

Вишенкой на торте воскресной программы 25-го тура было московское дерби «Локомотива» и «Спартака».

«Сочи» не преподнёс «Спартаку» подарка в виде отобранных очков у «Зенита», но «красно-белым» и без чемпионской борьбы есть за что конкурировать в турнирном плане. Конечно же, за место в Лиге чемпионов. Если в прошлые сезоны в престижнейший континентальный турнир можно было проскочить с третьего места в чемпионате, то теперь – только со второго. Однако серебро РПЛ привык брать «Локомотив», и «железнодорожники» отставали от спартаковцев на четыре очка. В стартовый состав «красно-белых» вернулся после травмы Крал, а на острие «красно-зелёных» вышел разыгравшийся в последний месяц Смолов, плюс за них дебютировал в чемпионате молодой Сильянов.

«Спартак» стартовал с позиционных атак, но «Локомотив» полностью не закрылся. Команды обменялись отражёнными плотными ударами Жемалетдинова и Промеса, прежде чем хозяева провели на 22-й минуте результативную вылазку. Баринов навесил справа на дальнюю часть вратарской, и Смолов прострелил – замкнул Камано, хотя мог замкнуть и Крыховяк.

Могло быстро стать и 2:0, но обработка подвела Смолова, упустившего реальный шанс расстрелять владения Максименко с близкой дистанции. У «Спартака» оставалось много времени для исправления ситуации, и в концовке тайма маятник мог качнуться в любую из двух сторон. Но Гилерме взял мощные выстрелы от Ларссона и Джикии, а Левников, не смотревший повторы, не поставил пенальти в пользу «Спартака» после эпизода с предполагаемой накладкой против Мозеса. И всё обернулось против «красно-белых». Жемалетдинов в контратаке подбежал к чужой штрафной и был завален Айртоном, получившим прямую красную карточку. С близкого штрафного Смолов блестяще положил мяч под левую штангу (2:0).

Отыграть два мяча вдесятером – та ещё задачка стояла перед спартаковцами, которые остались без заменённого Соболева. К тому же, они продолжили получать удары по судейской линии. С правого полуфланга пальнул Мозес, и до сэйва Гилерме мяча явно коснулся отставленной рукой подкатившийся Пабло. Пенальти по телевизионным повторам казался очевидным, но видеоассистенты убедили Левникова, что ничего криминального там не было, а посмотреть повтор собственным взглядом он не удосужился.

Очень возможно, то был ключевой момент матча. Реализуй «Спартак» потенциальный пенальти, счёт стал бы 2:1, и «красно-белые» имели бы в своём распоряжении ещё минут сорок. Однако реальность оказалась иной. Смолов не пробил Максименко из пределов чужой штрафной, но в целом игра утихомирилась под знаком позиционных спартаковских атак, пока Ларссон не всколыхнул её внезапным скрытым откликом на длинный заброс. Впрочем, он попал в Гилерме, мяч ушёл на угловой, и чуть ли не напавший на арбитра вратарь хозяев получил жёлтую карточку. Наверное, Гилерме возмущался тем фактом, что лайнсмен не зажёг офсайд.

В концовке «Спартак» не создал предпосылок для возрождения интриги в матче и вообще-то смирился с поражением, всё понимая. Более того, «красно-белые», кажется, окончательно убили другую интригу, более глобальную – чемпионскую. Теперь отрыв «Зенита» от второго места измеряется семью очками – и это за пять туров до конца чемпионата. Тут уже не скажешь, что это не отрыв вовсе и что играть ещё много. Чемпионские амбиции «Спартака» подавлены, а поэтому команда Тедеско сосредоточится на обороне второго места, куда нешуточно навострил рельсы «Локомотив». У «красно-белых» остаётся всего одно очко преимущества над «путейцами», одержавшими в 2021 году восьмую победу подряд из восьми возможных с учётом кубковых матчей.

Кирилл Иванцов