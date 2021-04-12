Кирьяков: «Спартак» ещё не дотягивает до уровня команды, которая всё-таки смогла бы составить «Зениту» конкуренцию»

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» со счётом 2:0, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Игра стала показателем сегодняшнего «Спартака». Они еще не дотягивают до уровня команды, которая все-таки смогла бы составить «Зениту» конкуренцию. Именно в таких матчах это и проявляется. Понятно, что команды ниже классом обыгрываются, а вот игры, где многое решается, многое стоит на кону, «Спартаку» не удаются. Хотя много было высказываний и футболистов «Спартака», и руководства касательно того, что они готовы к борьбе за чемпионство. Однако мы видим, что пока это не так. Жаль, что интрига умирает за несколько туров до конца чемпионата. Хотелось бы, чтобы чуть ли не в последнем туре решалось, кто будет у нас чемпионом.

Конечно, в футболе все возможно. Но, учитывая специфику нашего чемпионата, уже можно начинать говорить о чемпионстве «Зенита». Вряд ли что-то существенное произойдет, что помешает зенитовцам взять титул.

Если «Локомотив» продолжит держать этот темп, то вполне может занять второе место и попасть в Лигу чемпионов. Пока что он сметает всех на своём пути. Пока есть все основания говорить, что «железнодорожники» поборются за второе место», - сказал Кирьяков.