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​«Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом» яркой афишей

11 Апреля 2021, 12:47,

«Спартак» посредством своей странички в Twitter анонсировал воскресное дерби против «Локомотива». «Красно-белые» опубликовали яркую афишу, использовав обложку компьютерной игры Red Dead Redemption 2. Главным героем стал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

 

Битва между «Локомотивом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» идёт третьим. Команды разделяют четыре зачётных балла.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Георгий Джикия
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