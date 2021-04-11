​«Спартак» анонсировал дерби с «Локомотивом» яркой афишей

«Спартак» посредством своей странички в Twitter анонсировал воскресное дерби против «Локомотива». «Красно-белые» опубликовали яркую афишу, использовав обложку компьютерной игры Red Dead Redemption 2. Главным героем стал капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Один из самых важных матчей концовки сезона! #ЛокомотивСпартак – сегодня в 19:00 мск



Встречу покажет «Матч! ТВ» pic.twitter.com/bm9OYTWMRB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 11, 2021

Битва между «Локомотивом» и «Спартаком» начнётся в семь часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате на страницах LiveResult.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» идёт третьим. Команды разделяют четыре зачётных балла.