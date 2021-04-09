Карпин - об угрозе Федуна снять «Спартак» с РПЛ: «Дичь, вот до чего мы докатились»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как отреагировал на угрозу владельца московского «Спартака» Леонида Федуна снять команду с чемпионата России после скандального поединка против «Сочи» в первом туре.

«Это озвучил владелец клуба, а не Тедеско. Это не входит в компетенцию ни одного тренера. Угроза снятия - действенный метод. Дичь, вот до чего мы докатились», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

После 24-х туров чемпионата России «Спартак» набрал 47 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

В следующем туре РПЛ подопечные Доменико Тедеско встретятся с «Локомотивом». Игра состоится на «РЖД Арене» 11-го апреля.